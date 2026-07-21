Cerro Porteño presenta a su nuevo arquero

El Ciclón de Barrio Obrero sigue presentando a sus refuerzos para la segunda parte de la temporada 2026. Este martes se encargó de hacer oficial el arribo de Manuel Roffo, que llega para ocupar la vacante dejada por Alexis Martín Arias.

Hasta ahora son 8 los refuerzos del Ciclón, que además anunció el retorno de Derlis Rodríguez que estuvo en la última temporada en Guaraní.

El equipo de Ariel Holan ya presentó a Ariel Gamarra, Lucas Merolla, Alexis Cañete, Iván Ramírez, Agustín Almendra y solo faltaría la presentación del portero Ángel Martínez que llega procedente del Sportivo 2 de Mayo.

Cerro Porteño tiene un desafío importante en el segundo semestre, con la mirada puesta en el título del torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Libertadores de América ante Palmeiras.