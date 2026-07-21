21 jul 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño presenta a su nuevo arquero

Cerro Porteño hizo oficial la presentación de su nuevo portero, el argentino Manuel Roffo.

Julio 21, 2026 11:21 a. m. • 
Por Redacción D10
HNwbPCUWQAAGE-I.jpeg

Roffo ya luce los colores azulgranas.

Foto: Prensa - Cerro Porteño

El Ciclón de Barrio Obrero sigue presentando a sus refuerzos para la segunda parte de la temporada 2026. Este martes se encargó de hacer oficial el arribo de Manuel Roffo, que llega para ocupar la vacante dejada por Alexis Martín Arias.

Hasta ahora son 8 los refuerzos del Ciclón, que además anunció el retorno de Derlis Rodríguez que estuvo en la última temporada en Guaraní.

El equipo de Ariel Holan ya presentó a Ariel Gamarra, Lucas Merolla, Alexis Cañete, Iván Ramírez, Agustín Almendra y solo faltaría la presentación del portero Ángel Martínez que llega procedente del Sportivo 2 de Mayo.

Cerro Porteño tiene un desafío importante en el segundo semestre, con la mirada puesta en el título del torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Libertadores de América ante Palmeiras.

Cerro Porteño Manuel Roffo Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HNeGVIDW4AAG1BL.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño presentó a Lucas Merolla
Cerro Porteño oficializó la incorporación del defensor argentino Lucas Merolla, quien se convirtió en el segundo refuerzo presentado del Ciclón para el segundo semestre de la temporada.
Julio 18, 2026 12:09 a. m.
 · 
Redacción D10
HNdqJIuW4AAht0n.jpg
Cerro Porteño
Agustín Almendra, el primer presentado en Cerro Porteño
Cerro Porteño empezó a anunciar de manera oficial sus refuerzos. El primero fue el volante argentino Agustín Almendra.
Julio 17, 2026 08:06 p. m.
 · 
Redacción D10
Luis Ortega
Cerro Porteño
Lucho Ortega responde a Luis Pettengill
El vicepresidente de Cerro Porteño, Luis Ortega, salió al paso de las recientes declaraciones del histórico ex titular azulgrana, Luis Pettengill, en contacto con el programa Fútbol a lo Grande.
Julio 17, 2026 01:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Luis Pettengill_62257523.jpg
Cerro Porteño
Luis Pettengill incendia Barrio Obrero
El ex presidente de Cerro Porteño, Luis Pettengill tuvo palabras muy fuertes contra Ariel Holan y la directiva azulgrana.
Julio 17, 2026 12:23 p. m.
 · 
Redacción D10
luis amarilla aliseda_62397001.jpg
Cerro Porteño
Ojo con las declaraciones de Aliseda
Ignacio Aliseda sorprendió con unas declaraciones tras arribar al país luego de la gira azulgrana en Buenos Aires.
Julio 17, 2026 10:09 a. m.
 · 
Redacción D10
Blas Riveros.jpg
Cerro Porteño
Cerro tuvo tres ausencias por molestias en el amistoso ante Vélez
Cerro Porteño no pudo utilizar a tres de sus futbolistas más importantes en el amistoso ante Vélez Sarsfield por diferentes molestias.
Julio 16, 2026 03:07 p. m.
 · 
Redacción D10