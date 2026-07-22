22 jul 2026
Cerro Porteño

Holan prueba equipo para esperado debut

Con bajas. El entrenador azulgrana no tiene a todos los jugadores a disposición.

Julio 22, 2026 07:36 a. m. • 
Por Guillermo Areco
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Apuesta. El argentino Agustín Almendra buscará aportar fútbol al medio de Cerro Porteño.

Cerro Porteño ajusta los detalles con vistas a su esperado estreno en el Torneo Clausura este viernes frente al Sportivo Trinidense (18:30).

El entrenador Ariel Holan prueba fórmulas, pero sin poder contar con todos los elementos. Las dificultades mayores se encuentran en la zona defensiva, especialmente por las bandas.

En la zona derecha el charrúa Fabricio Domínguez no está al 100%, por lo que Iván Ramírez comenzó las actividades en el Ciclón. En la izquierda se apoderó del puesto Guillermo Benítez, ya que Blas Riveros y Marcelo Chaparro están en proceso de recuperación. En la zona central, Gustavo Velázquez y Matías Pérez son los fijos, ya que Lucas Merolla está con una molestia muscular.

En el mediocampo está para arrancar el argentino Agustín Almendra, una de las caras nuevas en el plantel principal. En cuanto a incorporaciones, el elenco azulgrana sigue presentando a sus refuerzos. Ayer, anunció de manera oficial en sus redes a los porteros Manuel Roffo y Ángel Martínez.

CIFRA. 38 puntos sumó Cerro en el Apertura 2026 (11 victorias, 5 empates y 6 derrotas), detrás de Nacional y Olimpia.

Cerro Porteño Agustín Almendra Torneo Clausura
Guillermo Areco
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