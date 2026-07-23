El posible onceno de Cerro Porteño

El Torneo Clausura es uno de los objetivos de Cerro Porteño para el segundo semestre y más después de no haber logrado el título durante el primer campeonato local, que fue a parar a las vitrinas de Olimpia.

Para el estreno frente al Sportivo Trinidense, el Ciclón tendría el onceno definido con varios hombres que llegaron en condición de refuerzo. En la portería se estrenaría Manuel Roffo, mientras que la zona defensiva se perfilan Iván Ramírez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Guillermo Benítez.

El entrenador Ariel Holan presentaría una zona media con César Bobadilla, Robert Piris Da Motta y Ariel Gamarra. Los más adelantados serían Derlis Rodríguez, Pablo Vegetti y Cecilio Domínguez.

Cerro Porteño recibirá al Sportivo Trinidense en el ueno La Nueva Olla, a partir de las 18:30, por la primera fecha del Torneo Clausura.