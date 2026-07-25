La explicación de Ariel Holan

En conferencia de prensa, Ariel Holan, entrenador de Cerro Porteño, explicó lo que pasó en el juego frente a Sportivo Trinidense en el debut en el torneo Clausura 2026. El Ciclón comenzó ganando por el tanto de Iván Ramírez, pero luego en el segundo tiempo no pudo sostener la ventaja y terminó perdiendo el lance.

“Hicimos un muy buen primer tiempo en general. Es decir, creo que el equipo jugó bien y le faltó por ahí un poquito de tranquilidad de tres cuartos de cancha hacia adelante para liquidar el partido. Creo que el primer tiempo, para ser el primer partido del campeonato, fue un muy buen primer tiempo”, comenzó diciendo Holan.

“Lo que sí hubo una diferencia muy grande fue en el segundo tiempo. Creo que en el segundo tiempo ellos salieron a apretar más arriba, nosotros no pudimos saltear las líneas de presión, no nos empezaron a salir las cosas y nos costó muchísimo. Y fue este un retrato totalmente distinto al primer tiempo. Lo pagamos caro con una pelota parada, el empate, y una pelota que perdimos en el inicio del ataque y que no pudimos presionar bien para que no nos pateen al arco”, analizó.

Según Holan, el equipo tampoco tuvo una reacción tras recibir los goles de Trinidense, en donde la falta de claridad fue la clave para que las aproximaciones se conviertan en situaciones reales de peligro o de gol.

EXCUSA. En un momento de la conferencia sostuvo que se debe hacer una ingeniería importante ante la regla de los extranjeros, la del juvenil en cancha y además la limitación del mercado de pases que se hizo de acuerdo a la capacidad de la institución. El DT dijo que muchos de los contactados no quisieron venir. “No es fácil que quieran volver a Paraguay, no es fácil que quieran venir a jugar tampoco a Cerro”, mencionó.

Luego trató de arreglar diciendo que tienen un gran plantel y deben trabajar duro para definir bien un estilo de juego y sostenerlo bajo cualquier circunstancia en el partido.

Cerro Porteño cayó en su debut y ahora deberá pensar en el lance frente al 2 de Mayo que será el martes 28 de julio, a las 18.30, en el estadio Río Parapití.