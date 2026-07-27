Cerro viaja a PJC en busca de una sonrisa

El cuerpo técnico –encabezado por el argentino Ariel Holan– ajustó los últimos detalles en la movilización matinal antes de su viaje.

El encuentro está programado para mañana desde las 18:30 en el estadio Río Parapití, de Pedro Juan Caballero, donde el Ciclón buscará dejar atrás el traspié sufrido en el estreno y sumar sus primeros puntos.

Criticado. Uno de los futbolistas que estarán bajo la lupa será el arquero argentino Manuel Roffo, quien tuvo su estreno oficial con la camiseta azulgrana en la derrota frente al Triqui. Más allá del resultado adverso, el guardameta dejó números que reflejan una participación activa durante el compromiso, pero que no satisfizo a gran parte de la parcialidad de Cerro.

Roffo registró tres atajadas, completó una salida exitosa y realizó una intervención dentro del área, mostrando destellos de seguridad en su primera presentación oficial.