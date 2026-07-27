27 jul 2026
Cerro Porteño

Cerro viaja a PJC en busca de una sonrisa

El plantel azulgrana completó su última movilización ayer en Barrio Obrero antes de viajar a Pedro Juan Caballero, donde mañana enfrentará a 2 de Mayo por la segunda fecha del torneo Clausura 2026, después de la derrota 2-1 ante Trinidense.

Julio 27, 2026 06:48 a. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteno_68786891.jpg

Levantar cabeza. El Ciclón buscará recuperarse de la caída.

Foto: Prensa - CCP

El cuerpo técnico –encabezado por el argentino Ariel Holan– ajustó los últimos detalles en la movilización matinal antes de su viaje.

El encuentro está programado para mañana desde las 18:30 en el estadio Río Parapití, de Pedro Juan Caballero, donde el Ciclón buscará dejar atrás el traspié sufrido en el estreno y sumar sus primeros puntos.

Criticado. Uno de los futbolistas que estarán bajo la lupa será el arquero argentino Manuel Roffo, quien tuvo su estreno oficial con la camiseta azulgrana en la derrota frente al Triqui. Más allá del resultado adverso, el guardameta dejó números que reflejan una participación activa durante el compromiso, pero que no satisfizo a gran parte de la parcialidad de Cerro.

Roffo registró tres atajadas, completó una salida exitosa y realizó una intervención dentro del área, mostrando destellos de seguridad en su primera presentación oficial.

Cerro Porteño Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HNdqJIuW4AAht0n.jpeg
Cerro Porteño
Holan prueba equipo para esperado debut
Con bajas. El entrenador azulgrana no tiene a todos los jugadores a disposición.
Julio 22, 2026 07:36 a. m.
 · 
Redacción D10
HNwbPCUWQAAGE-I.jpeg
Cerro Porteño
Cerro Porteño presenta a su nuevo arquero
Cerro Porteño hizo oficial la presentación de su nuevo portero, el argentino Manuel Roffo.
Julio 21, 2026 11:21 a. m.
 · 
Redacción D10
HNrXL6IXkAAjJru (1).jpg
Cerro Porteño
Ariel Gamarra, nuevo jugador de Cerro Porteño
Cerro Porteño hizo oficial la incorporación de Ariel Gamarra como nuevo refuerzo de su plantel principal.
Julio 20, 2026 11:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Ariel Holan
Cerro Porteño
Cerro Porteño: Vuelta a trabajos con miras al debut
Tras un fin de semana de descanso luego de su gira de preparación por Buenos Aires, Argentina, el plantel de Cerro Porteño retomará hoy los entrenamientos en Barrio Obrero.
Julio 20, 2026 07:13 a. m.
 · 
Redacción D10
Ignacio Aliseda_63943291.jpg
Cerro Porteño
Aliseda aclara sus dichos: “Me quiero quedar”
Luego de la repercusión generada por sus declaraciones, en las que había manifestado no sentirse importante en Cerro Porteño, Ignacio Aliseda salió a aclarar su postura y buscó llevar tranquilidad tanto al club como a los hinchas.
Julio 20, 2026 05:33 a. m.
 · 
Redacción D10
HNhwLUVWEAARjq7.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño oficializa la llegada de Iván Ramírez
Cerro Porteño continúa anunciando sus refuerzos de cara al segundo semestre y este sábado presentó oficialmente al lateral Iván Ramírez.
Julio 18, 2026 02:45 p. m.
 · 
Redacción D10