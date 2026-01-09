09 ene. 2026
Cerro Porteño

Cruzeiro oficializa el fichaje de Francisco Da Costa

El Cruzeiro de Brasil anunció la contratación de Francisco Da Costa en una negociación donde Cerro Porteño vendió el 50% del pase del jugador.

Enero 09, 2026 09:43 a. m. • 
Por Redacción D10
20260109_093148.jpg

Xico Da Costa es nuevo jugador de Cruzeiro.

La novela terminó y Cerro Porteño hizo una excepcional negociación al vender el 50% del pase del delantero Francisco Da Costa al Cruzeiro de Brasil.

Este viernes, Cruzeiro presentó de manera oficial a Xico Da Costa como refuerzo para la temporada 2026 tras una gran campaña con el Mirassol, equipo también perteneciente a la Primera División de Brasil.

Xico Da Costa firmó contrato con Cruzeiro hasta diciembre del 2027 con posibilidad de extenderlo por un año más.

De esta manera se cierra el capítulo entre Francisco Da Costa y Cerro Porteño. El delantero no tuvo un buen andar en el Ciclón pero se marcha dejando un buen dinero a la institución de Barrio Obrero.

Francisco Da Costa Cerro Porteño Cruzeiro
Redacción D10
