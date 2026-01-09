Cruzeiro oficializa el fichaje de Francisco Da Costa

La novela terminó y Cerro Porteño hizo una excepcional negociación al vender el 50% del pase del delantero Francisco Da Costa al Cruzeiro de Brasil.
Este viernes, Cruzeiro presentó de manera oficial a Xico Da Costa como refuerzo para la temporada 2026 tras una gran campaña con el Mirassol, equipo también perteneciente a la Primera División de Brasil.
Xico Da Costa firmó contrato con Cruzeiro hasta diciembre del 2027 con posibilidad de extenderlo por un año más.
De esta manera se cierra el capítulo entre Francisco Da Costa y Cerro Porteño. El delantero no tuvo un buen andar en el Ciclón pero se marcha dejando un buen dinero a la institución de Barrio Obrero.