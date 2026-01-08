08 ene. 2026
Cerro Porteño

El atacante “de raza” de Cerro Porteño sería anunciado en los próximos días

El último refuerzo de Cerro Porteño será un delantero “de raza” sostuvo el vicepresidente, Juan Carlos Pettengill, y lo anunciarían en los próximos días.

Enero 08, 2026 11:43 a. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteño

Cerro Porteño realiza la pretemporada en Ciudad del Este.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Hasta la fecha, Cerro Porteño confirmó dos refuerzos: Santiago Mosquera y Cristhian Paredes y en negociaciones se encuentra el delantero, que será el último. El vicepresidente Juan Carlos Pettengill aseveró que estás tras los pasos de un atacante “de raza”.

“Cuando lo tengamos cerrado lo vamos a conversar, sería el último de los refuerzos, cerraríamos el cupo con el ‘9’ que viene. Creemos que estamos completos con eso”, remarcó en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

Con respecto a Santiago Mosquera dijo que se está adaptando bien al grupo: “Ayer compartió con Duván (Vergara) de Racing que se fue a saludar, también los uruguayos de Racing le saludaron al profe Jorge (Bava)”. El Ciclón realiza la pretemporada en el CIDE, así como Racing de Avellaneda.

Pettengill confesó que a Mosquera, “los muchachos le están diciendo dónde vivir, la escuela para los chicos. Es preguntón, le hacen bromas, ya está compenetrado con el grupo”.

Sobre Cristhian Paredes apuntó que “hoy arrancó su revisión médica y después se irá a Ciudad del Este para juntarse con el grupo y entrenar ya desde la tarde”.

“Está muy bien, contento de venir a Cerro. Tuvo otras ofertas pero optó por Cerro Porteño, incluso sacrificando cosas económicas”, sentenció.

Cerro Porteño Juan Carlos Pettengill
Redacción D10
Más contenido de esta sección
cerro tei
Cerro Porteño
Más de 15.000 socios, en el prepadrón para la asamblea de Cerro
Moisés Araújo, presidente del TEI, indicó detalles de la Asamblea de Autoridades en Cerro Porteño, que será el próximo 31 de enero.
Enero 06, 2026 06:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Ángel Romero Óscar Romero
Cerro Porteño
Óscar Romero: “Falta poco para nuestra vuelta a Cerro”
El mediocampista que no seguirá en el Inter, tiene como prioridad seguir en el fútbol del exterior, para luego analizar la chance de regresar a Barrio Obrero.
Enero 06, 2026 01:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro POrteño
Cerro Porteño
El Azulgrana toma fuerza en el Este
El plantel de Cerro Porteño, con un plantel de 39 jugadores, dio inicio a los trabajos de pretemporada en el CIDE de Minga Guazú.
Enero 05, 2026 07:35 p. m.
 · 
Redacción D10
G91GFjLWAAEsxsv.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño intensifica trabajos en el CIDE
El supercampeón del fútbol paraguayo, Cerro Porteño, se instaló en el CIDE, en la ciudad de Minga Guazú, donde permanecerá por una semana para realizar la parte fuerte de la pretemporada.
Enero 05, 2026 11:11 a. m.
 · 
Redacción D10
G9x8zpaWIAAO1fW.jpg
Cerro Porteño

Santiago Mosquera es presentado en Cerro Porteño
Ahora sí ya es completamente oficial, el colombiano Santiago Mosquera fue presentado en Cerro Porteño con música vallenata.
Enero 04, 2026 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño inicia con la pretemporada
El supercampeón Cerro Porteño inicia desde este viernes con la pretemporada y el vicepresidente Juan Carlos Pettengill brindó detalles sobre las novedades del Ciclón.
Enero 02, 2026 12:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más