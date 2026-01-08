El atacante “de raza” de Cerro Porteño sería anunciado en los próximos días

Hasta la fecha, Cerro Porteño confirmó dos refuerzos: Santiago Mosquera y Cristhian Paredes y en negociaciones se encuentra el delantero, que será el último. El vicepresidente Juan Carlos Pettengill aseveró que estás tras los pasos de un atacante “de raza”.

“Cuando lo tengamos cerrado lo vamos a conversar, sería el último de los refuerzos, cerraríamos el cupo con el ‘9’ que viene. Creemos que estamos completos con eso”, remarcó en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

Con respecto a Santiago Mosquera dijo que se está adaptando bien al grupo: “Ayer compartió con Duván (Vergara) de Racing que se fue a saludar, también los uruguayos de Racing le saludaron al profe Jorge (Bava)”. El Ciclón realiza la pretemporada en el CIDE, así como Racing de Avellaneda.

Pettengill confesó que a Mosquera, “los muchachos le están diciendo dónde vivir, la escuela para los chicos. Es preguntón, le hacen bromas, ya está compenetrado con el grupo”.

Sobre Cristhian Paredes apuntó que “hoy arrancó su revisión médica y después se irá a Ciudad del Este para juntarse con el grupo y entrenar ya desde la tarde”.

“Está muy bien, contento de venir a Cerro. Tuvo otras ofertas pero optó por Cerro Porteño, incluso sacrificando cosas económicas”, sentenció.