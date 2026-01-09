Carlos Rejala apunta a un proyecto deportivo sostenible

Carlos Rejala, candidato a presidente de Cerro Porteño, visitó los estudios de Monumental 1080AM para charlar en Fútbol a lo Grande para conversar sobre sus proyectos en caso de ganar las próximas elecciones del 31 de enero.

El candidato a la presidencia azulgrana fue muy categórico en su idea en caso de asumir el rol más importante dentro del club Cerro Porteño. “Voy a estar adentrado 100% al fútbol, existen otros deportes amateur, pero yo voy a delegar eso, no me voy a distraer en el objetivo mío que es conseguir logros deportivos en fútbol de campo para Cerro”, arrancó diciendo.

Con su forma tan peculiar de ser, Carlos Rejala prometió dar de baja a los jugadores de flojo rendimiento y que no estén en condiciones de competir. “Ya no vamos a contratar jugadores paquetes, jugadores lisiados que después tiene que pagar el socio. Llegamos el 1 de febrero y ya sabemos a quién vamos a sacar del club”, advirtió.

Rejala habló de un ajuste en la parte financiera. “Vamos a rescindir con todos los paquetes y llegarán con nosotros jugadores que ya están listos para jugar”, aseguró.

Destaque para Nelson Haedo Valdez y Chiche Corte

Carlos Rejala también dio protagonismo a dos de las incorporaciones que tuvo en su movimientos; Nelson Haedo Valdez y Eduardo Chiche Corte, quienes ocuparían cargos en la directiva en caso de ganar las elecciones del próximo 31 de enero.

El León Guaraní será el encargado de las divisiones formativas del club Cerro Porteño con Carlos Rejala como presidente. “Nelson Haedo estará a cargo de las formativas y de la expansión en el interior. Nelson quiere poner plata y no ganar plata”, reveló.

Por último reveló en Fútbol a lo Grande que Eduardo Chiche Corte será su vicepresidente. Minutos después, el propio Chiche conversó vía telefónica con Fútbol a lo Grande. “Por mi fanatismo por el club estoy para ayudar a Cerro yo confió en Carlitos. Estamos preparados y estamos listos para dar lo mejor a Cerro”, tiró.