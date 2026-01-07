07 ene. 2026
Cerro Porteño

La salida de Roberto Fernández no “debe demorar”

De acuerdo con informaciones periodísticas, la salida de Roberto Fernández de Cerro Porteño para irse al Red Bull New York “no debe demorar”.

Enero 07, 2026 11:46 a. m. • 
Por Redacción D10
Roberto Fernández

Roberto Fernández se encuentra haciendo la pretemporada con Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

El periodista Gustavo Guimarães señaló que en breve se cerraría la negociación por el portero Roberto Fernández, actualmente en Cerro Porteño. El cancerbero está para jugar en el Red Bull New York, de la Major League Soccer.

“No debe demorar mucho. La MLS ya arranca a finales de enero”, comentó Guimarães en charla para el programa Fútbol a lo Grande. Recientemente, del cuadro norteamericano salió Carlos Coronel que recaló en el São Paulo.

El periodista acotó que Roberto Fernández aceptó una reducción salarial para poder firmar y estar en ritmo para defender la portería de la Selección Paraguaya en la Copa del Mundo. No obstante, advirtió que tendrá una competencia con un portero estadounidense, Itam horvav, quien no ocupará plaza de extranjero, como sí lo haría Gatito.

La operación se debe concretar “en los próximos días. El club está hablando con los agentes de Gatito, conocido de Michael Bradley (entrenador del Red Bull New York). Roberto Fernández fue uno de los responsables de la clasificación de la Albirroja a un Mundial después de tres ediciones ausentes, aunque perdió la titularidad en Cerro Porteño y su idea es ganar minutos.

