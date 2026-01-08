08 ene. 2026
Cerro Porteño

Jorge Bava espera por el nueve

Jorge Bava, técnico de Cerro Porteño, habló de la pretemporada que realiza el supercampeón y que aguarda por el delantero centro para reforzar su plantel.

Enero 08, 2026 12:09 p. m. • 
Por Redacción D10
Jorge Bava_63646211.jpg

El DT Jorge Bava apunta a una buen pretemporada con Cerro Porteño.

Jorge Bava brindó una conferencia de prensa este jueves al mediodía en Ciudad del Este, más específicamente en el CIDE, sede de pretemporada del supercampeón del fútbol paraguayo.

El técnico charrúa se refirió a lo que serán los amistosos de pretemporada. “Queremos darle oportunidad a todos para que se puedan mostrar. Los que no tendrán minutos, darle la posibilidad de que salgan a préstamo”, detalló.

Consultado sobre quién sería el sustituto de Federico Carrizo en la creación de juego, Bava fue contundente: “No buscamos el sustituto de Pachi, el equipo está por delante de cualquier individualidad. Vamos a sacarle el jugo al plantel que tenemos”, indicó.

También hubo tiempo para hablar del centrodelantero. “Es una posición que creemos oportuno reforzar. Estamos trabajando en conjunto y de forma hermética, esperemos muy pronto poder concretar”, reveló.

Por último habló de lo que serán los trabajos de pretemporada y el tiempo del mismo. “Son los tiempos que hay, el plantel tuvo un descanso merecido tras un 2025 muy cargado. Hay que adecuarse, la preparación será la mejor”, cerró.

Jorge Bava Cerro Porteño Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
cerro tei
Cerro Porteño
Más de 15.000 socios, en el prepadrón para la asamblea de Cerro
Moisés Araújo, presidente del TEI, indicó detalles de la Asamblea de Autoridades en Cerro Porteño, que será el próximo 31 de enero.
Enero 06, 2026 06:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Ángel Romero Óscar Romero
Cerro Porteño
Óscar Romero: “Falta poco para nuestra vuelta a Cerro”
El mediocampista que no seguirá en el Inter, tiene como prioridad seguir en el fútbol del exterior, para luego analizar la chance de regresar a Barrio Obrero.
Enero 06, 2026 01:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro POrteño
Cerro Porteño
El Azulgrana toma fuerza en el Este
El plantel de Cerro Porteño, con un plantel de 39 jugadores, dio inicio a los trabajos de pretemporada en el CIDE de Minga Guazú.
Enero 05, 2026 07:35 p. m.
 · 
Redacción D10
G91GFjLWAAEsxsv.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño intensifica trabajos en el CIDE
El supercampeón del fútbol paraguayo, Cerro Porteño, se instaló en el CIDE, en la ciudad de Minga Guazú, donde permanecerá por una semana para realizar la parte fuerte de la pretemporada.
Enero 05, 2026 11:11 a. m.
 · 
Redacción D10
G9x8zpaWIAAO1fW.jpg
Cerro Porteño

Santiago Mosquera es presentado en Cerro Porteño
Ahora sí ya es completamente oficial, el colombiano Santiago Mosquera fue presentado en Cerro Porteño con música vallenata.
Enero 04, 2026 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño inicia con la pretemporada
El supercampeón Cerro Porteño inicia desde este viernes con la pretemporada y el vicepresidente Juan Carlos Pettengill brindó detalles sobre las novedades del Ciclón.
Enero 02, 2026 12:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más