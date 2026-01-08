Jorge Bava espera por el nueve

Jorge Bava brindó una conferencia de prensa este jueves al mediodía en Ciudad del Este, más específicamente en el CIDE, sede de pretemporada del supercampeón del fútbol paraguayo.

El técnico charrúa se refirió a lo que serán los amistosos de pretemporada. “Queremos darle oportunidad a todos para que se puedan mostrar. Los que no tendrán minutos, darle la posibilidad de que salgan a préstamo”, detalló.

Consultado sobre quién sería el sustituto de Federico Carrizo en la creación de juego, Bava fue contundente: “No buscamos el sustituto de Pachi, el equipo está por delante de cualquier individualidad. Vamos a sacarle el jugo al plantel que tenemos”, indicó.

También hubo tiempo para hablar del centrodelantero. “Es una posición que creemos oportuno reforzar. Estamos trabajando en conjunto y de forma hermética, esperemos muy pronto poder concretar”, reveló.

Por último habló de lo que serán los trabajos de pretemporada y el tiempo del mismo. “Son los tiempos que hay, el plantel tuvo un descanso merecido tras un 2025 muy cargado. Hay que adecuarse, la preparación será la mejor”, cerró.

