Cerro Porteño: juego inconcluso con Santiago Mosquera de titular
Este sábado no pudo desarrollarse por completo los juegos amistosos que Cerro Porteño debía sostener con el 3 de Febrero debido a la intensa lluvia caída en Minga Guazú. El colombiano Santiago Mosquera integró el equipo titular.
El supercampeón Cerro Porteño debía disputar este sábado una serie de partidos amistosos, de corta duración, ante el 3 de Febrero en Minga Guazú, para ir soltándose de a poco de cara al arranque de la temporada 2026.
No obstante, de los cuatro tiempos de “20 a 25 minutos”, que según el entrenador azulgrana Jorge Bava, tenía pensado jugar, solo se pudo completar un tiempo a raíz de la intensa lluvia. Hasta ese momento, el elenco de Barrio Obrero iba ganando por 2-1.
🌪️ ¡𝑮𝒂𝒏𝐨́ 𝒆𝒍 𝑪𝒊𝒄𝒍𝐨́𝒏! 💙❤️— Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) January 10, 2026
En el primer amistoso del año 2026, Cerro Porteño ganó por 2-1 al equipo del 3 de Febrero, con goles de Gustavo Velázquez y Jonatan Torres.
El equipo inicial fue con Alexis Martín en portería; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros en defensa; Cecilio Domínguez, Jorge Morel, Gastón Giménez, Ignacio Aliseda en la zona media; mientras que arriba estuvieron Santiago Mosquera y Jonatan Torres.
Los goles del cuadro cerrista fueron hechos por Jonatan Torres y Gustavo Velázquez. Cerro Porteño tendrá otros dos encuentros de preparación, pero ya en Uruguay, frente a los argentinos Huracán y San Lorenzo, por la Serie Río de la Plata.