10 ene. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño: juego inconcluso con Santiago Mosquera de titular

Este sábado no pudo desarrollarse por completo los juegos amistosos que Cerro Porteño debía sostener con el 3 de Febrero debido a la intensa lluvia caída en Minga Guazú. El colombiano Santiago Mosquera integró el equipo titular.

Enero 10, 2026 10:25 a. m. • 
Por Redacción D10
Santiago Mosquera

Santiago Mosquera fue titular en el primer juego.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

El supercampeón Cerro Porteño debía disputar este sábado una serie de partidos amistosos, de corta duración, ante el 3 de Febrero en Minga Guazú, para ir soltándose de a poco de cara al arranque de la temporada 2026.

No obstante, de los cuatro tiempos de “20 a 25 minutos”, que según el entrenador azulgrana Jorge Bava, tenía pensado jugar, solo se pudo completar un tiempo a raíz de la intensa lluvia. Hasta ese momento, el elenco de Barrio Obrero iba ganando por 2-1.

El equipo inicial fue con Alexis Martín en portería; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros en defensa; Cecilio Domínguez, Jorge Morel, Gastón Giménez, Ignacio Aliseda en la zona media; mientras que arriba estuvieron Santiago Mosquera y Jonatan Torres.

Los goles del cuadro cerrista fueron hechos por Jonatan Torres y Gustavo Velázquez. Cerro Porteño tendrá otros dos encuentros de preparación, pero ya en Uruguay, frente a los argentinos Huracán y San Lorenzo, por la Serie Río de la Plata.

Cerro Porteño
Redacción D10
