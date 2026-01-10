10 ene. 2026
Cerro Porteño

Elogios del DT rival para Santiago Mosquera

Este sábado Santiago Mosquera tuvo sus primeros minutos en un juego defendiendo la camiseta de Cerro Porteño. “Este colombiano es bastante interesante”, fue uno de los elogios del entrenador rival.

Enero 10, 2026 12:08 p. m. • 
Por Redacción D10
Santiago Mosquera

Santiago Mosquera ararncó de titular en el juego este sábado.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Cerro Porteño ganó por 2-1 un amistoso ante el 3 de Febrero, pero no pudo disputar los otros programados debido a la intensa lluvia. No obstante, en este encuentro fue titular Santiago Mosquera, uno de los dos refuerzos confirmados del Ciclón hasta el momento.

Juan Sosa, técnico del conjunto esteño, elogió al futbolista llegado de Independiente Santa Fe. “Este colombiano es bastante interesante, encarador, incisivo, desbordador, con buena pegada”, dijo en charla con Fútbol a lo Grande, por Monumental 1080 AM.

“Es encarador, siempre sobre la línea de juego”, acotó el estratega rival. “El segundo gol fue prácticamente todo de él”, indicó.

El DT Juan Sosa no solo habló bien de Santiago Mosquera, sino también de Cecilio Domínguez. “Si sigue así les va a dar mucho dolores de cabeza a sus rivales”, expresó. “Lo vi bastante flaco, encarador también, con buen pie como siempre y generando jugadas, yendo de atrás, pidiendo la pelota. Lo veo bastante fino”, añadió.

Comentó que a Cerro Porteño “lo paramos hasta donde pudimos. Es un equipo de Copa Libertadores, nosotros nos preparamos para el Nacional B”. Por último, halagó a Gustavo Velázquez. “Si me tengo que ir a la guerra con alguien, me voy con Velázquez”, sentenció.

Redacción D10
