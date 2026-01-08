Matías Pérez: “El sábado hay que empezar a ganar”

Matías Pérez fue uno de los referentes de Cerro Porteño en la temporada pasada y el defensa ya está bien enfocado en la campaña 2026. El sábado, el Ciclón disputará su primer amistoso, pero el defensa no lo toma tan así.

“Desde el amistoso que tenemos el sábado hay que empezar a ganar y desde ahí construir una base y el camino hacia dónde vamos. Los amistosos en Uruguay serán importantes. Será una linda competencia contra estos equipos argentinos”, afirmó.

Cerro Porteño se medirá con el 3 de Febrero el 10 de enero y la siguiente semana viajará a Uruguay para los choques contra Huracán y San Lorenzo de Almagro por el torneo de verano denominado Serie Río de la Plata.

El futbolista también valoró que se haya mantenido el plantel en gran parte: “Llegar y encontrarte con los mismos compañeros es gratificante porque son los que estuvieron conmigo pelando los campeonatos”.

“Actualmente, después de obtener los dos títulos lo veo a un Cerro más predispuesto y más ganador. Al ser Cerro Porteño es una obligación pelear todo lo que nos toque”, sostuvo.