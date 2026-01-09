Klimowicz, virtual refuerzo de Cerro Porteño

Desde el jueves, el nombre de Mateo Klimowicz está siendo asociado a Cerro Porteño y este tarde, informaciones periodísticas ya lo ponen como el nuevo jugador azulgrana para la temporada 2026.

El argentino naturalizado alemán, de 25 años, llegaría en condición de futbolista libre después de rescindir su vínculo contractual que mantenía con el San Luis, equipo de la liga mexicana, donde estuvo desde mediados del 2023. En 2021 conquistó el Eurocopa Sub-21 con la selección de Alemania.

El futbolista tendría todo acordado para firmar un contrato hasta finales de la temporada 2027. Además de Klimowicz, en Barrio Obrero aguardan por Pablo Vegetti, delantero del Vasco da Gama.