09 ene. 2026
Cerro Porteño

Klimowicz, virtual refuerzo de Cerro Porteño

El argentino Mateo Klimowicz estaría para ser anunciado como nuevo jugador de Cerro Porteño, de acuerdo con informaciones periodísticas.

Enero 09, 2026 06:02 p. m. • 
Por Redacción D10
Mateo Klimowicz

Mateo Klimowicz, con la casaca del San Luis.

Foto: Gentileza - Mateo Klimowicz

Desde el jueves, el nombre de Mateo Klimowicz está siendo asociado a Cerro Porteño y este tarde, informaciones periodísticas ya lo ponen como el nuevo jugador azulgrana para la temporada 2026.

El argentino naturalizado alemán, de 25 años, llegaría en condición de futbolista libre después de rescindir su vínculo contractual que mantenía con el San Luis, equipo de la liga mexicana, donde estuvo desde mediados del 2023. En 2021 conquistó el Eurocopa Sub-21 con la selección de Alemania.

El futbolista tendría todo acordado para firmar un contrato hasta finales de la temporada 2027. Además de Klimowicz, en Barrio Obrero aguardan por Pablo Vegetti, delantero del Vasco da Gama.

Cerro Porteño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Cerro Porteño
Cerro Porteño
El atacante “de raza” de Cerro Porteño sería anunciado en los próximos días
El último refuerzo de Cerro Porteño será un delantero “de raza” sostuvo el vicepresidente, Juan Carlos Pettengill, y lo anunciarían en los próximos días.
Enero 08, 2026 11:43 a. m.
 · 
Redacción D10
G-GYO8yXoAALPwx.jfif
Cerro Porteño
El supercampeón anuncia a su segundo refuerzo
Cerro Porteño hizo oficial este miércoles a su segunda incorporación para la temporada 2026.
Enero 07, 2026 09:37 p. m.
Roberto Fernández
Cerro Porteño
La salida de Roberto Fernández no “debe demorar”
De acuerdo con informaciones periodísticas, la salida de Roberto Fernández de Cerro Porteño para irse al Red Bull New York “no debe demorar”.
Enero 07, 2026 11:46 a. m.
 · 
Redacción D10
cerro tei
Cerro Porteño
Más de 15.000 socios, en el prepadrón para la asamblea de Cerro
Moisés Araújo, presidente del TEI, indicó detalles de la Asamblea de Autoridades en Cerro Porteño, que será el próximo 31 de enero.
Enero 06, 2026 06:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Ángel Romero Óscar Romero
Cerro Porteño
Óscar Romero: “Falta poco para nuestra vuelta a Cerro”
El mediocampista que no seguirá en el Inter, tiene como prioridad seguir en el fútbol del exterior, para luego analizar la chance de regresar a Barrio Obrero.
Enero 06, 2026 01:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro POrteño
Cerro Porteño
El Azulgrana toma fuerza en el Este
El plantel de Cerro Porteño, con un plantel de 39 jugadores, dio inicio a los trabajos de pretemporada en el CIDE de Minga Guazú.
Enero 05, 2026 07:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más