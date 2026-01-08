07 ene. 2026
Cerro Porteño

El supercampeón anuncia a su segundo refuerzo

Cerro Porteño hizo oficial este miércoles a su segunda incorporación para la temporada 2026.

Enero 07, 2026 09:37 p. m.
G-GYO8yXoAALPwx.jfif

Cristhian Paredes es refuerzo azulgrana.

Cristhian Paredes, volante paraguayo últimamente en el Portland Timbers de la MLS, fue anunciado este miércoles por la noche como nuevo refuerzo del club Cerro Porteño para la temporada 2026.

“Cristhian Paredes es nuevo jugador del Ciclón de Barrio Obrero. Bienvenido al Barrio, Cristhian”, publicó el Ciclón en sus redes sociales dando la bienvenida al volante, que firmó un contrato por tres temporadas.

Paredes se sumará inmediatamente al plantel que dirige Jorge Bava que se encuentra realizando la parte fuerte de la pretemporada en el complejo CIDE, en Minga Guazú.

Es la segunda incorporación azulgrana, tras el extremo colombiano Santiago Mosquera, ex Independiente Santa Fe.

Ahora la directiva trabaja en la llegada de un volante ofensivo creativo, que podría ser anunciado entre este jueves y viernes.

El primer amistoso de Cerro será este sábado por la mañana ante el 3 de Febrero de Ciudad del Este. Luego, en Montevideo, Uruguay, jugará ante Huracán (el 13) y contra San Lorenzo de Almagro (el 17).

Cerro Porteño Cristhian Paredes Portland Timbers
