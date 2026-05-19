19 may. 2026
Copa Sudamericana

Vasco da Gama llega al país con un plantel alternativo

Vasco da Gama arribó al país para encarar el juego del miércoles ante Olimpia por la Conmebol Sudamericana con varios suplentes y juveniles.

Mayo 19, 2026 08:26 p. m. • 
Por Redacción D10
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Lucas Freitas, defensor brasileño de Vasco da Gama.

Vasco da Gama llegó al país para encarar lo que será el juego ante Olimpia, programado para el miércoles 20 de mayo a las 19:00 en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 5 del Grupo G de la Conmebol Sudamericana.

El partido es vital para ambos conjuntos que son dos de los tres líderes del grupo con 7 puntos. El otro es Audax Italiano que va a medir a Barracas Central, el último de la serie con solo 3 unidades.

En esta primera etapa de la Sudamericana clasifica a octavos el líder del grupo y el segundo jugará playoff con los terceros que lleguen de la Conmebol Libertadores. Es por eso la importancia de este duelo ante los brasileños.

Vasco da Gama arribó al país este martes y lo hizo con una delegación compuesta por suplentes y juveniles, fueron muy pocos los habitualmente titulares que llegaron para disputar este compromiso.

El técnico Renato Gaúcho prioriza más el campeonato brasileño que la Sudamericana, es por eso que dio descanso en Brasil a varios de los titulares pensando en el juego del domingo ante Bragantino.

Algunos titulares de Vasco da Gama que no llegaron a Paraguay son: Puma, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton, Thiago Mendes, Rojas, Andrés Gómez, Spinelli y Adson. Solo Léo Jardim y Carlos Cuesta, titulares, viajaron con el equipo gaúcho.

Vasco da Gama Olimpia Copa Sudamericana
Redacción D10
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