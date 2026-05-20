20 may. 2026
Copa Sudamericana

Recoleta suma su quinto empate

Recoleta no pudo sostener la ventaja ante Cuenca, encadenó su quinto empate al hilo en la Conmebol Sudamericana y definirá su suerte en la última fecha.

Mayo 20, 2026 01:03 a. m. • 
Por Redacción D10
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Recoleta empató ante Cuenca de Ecuador.

Recoleta empató 2-2 en su visita al Deportivo Cuenca de Ecuador y se jugará su clasificación a la siguiente ronda en la última fecha visitando a San Lorenzo.

Pedro Ríos y Junior Noguera convirtieron para Recoleta. Luis Cardozo en contra y David González se hicieron sentir para el equipo ecuatoriano.

Con este empate, las posiciones quedaron así: San Lorenzo 6 puntos, Recoleta 5, Cuenca 5 y Santos 3. Hoy miércoles juegan a las 19:00: Santos vs. San Lorenzo.

La última fecha tendrá estos duelos el martes 26 de mayo a las 21:30; Santos vs. Cuenca y San Lorenzo vs. Recoleta.

Recoleta Copa Sudamericana Fútbol Internacional
Redacción D10
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