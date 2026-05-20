Olimpia, con la obligación de ganar frente al Vasco

El equipo de Olimpia enfrenta, en el Defensores del Chaco, al Vasco da Gama de Brasil, por la penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, a partir de las 19:00.

El Decano necesita de una victoria para acercarse a la ronda de los octavos de final, y dejar en el camino a un rival directo, en su lucha por quedar en primera posición y definir la serie en casa la próxima semana ante el Audax Italiano de Chile.

Olimpia que suma dos victorias, un empate y una derrota, justamente contra el equipo del Brasil, en su última presentación se reivindicó al derrotar en condición de visitante al Barracas Central de Argentina por el marcador de 2-1.

Con relación al equipo, el Decano no contará con su capitán Richard Ortiz y tampoco con Richard Sánchez, pero prepara un esquema ofensivo, apuntando a dejar los puntos en casa.