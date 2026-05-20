20 may. 2026
Copa Sudamericana

Olimpia, con la obligación de ganar frente al Vasco

Olimpia recibe en un colmado Defensores del Chaco al Vasco Da Gama, desde las 19:00.

Mayo 20, 2026 08:02 a. m. • 
Por Redacción D10
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Adrián Alcaraz, delantero de Olimpia.

Foto: Gentileza

El equipo de Olimpia enfrenta, en el Defensores del Chaco, al Vasco da Gama de Brasil, por la penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, a partir de las 19:00.

El Decano necesita de una victoria para acercarse a la ronda de los octavos de final, y dejar en el camino a un rival directo, en su lucha por quedar en primera posición y definir la serie en casa la próxima semana ante el Audax Italiano de Chile.

Olimpia que suma dos victorias, un empate y una derrota, justamente contra el equipo del Brasil, en su última presentación se reivindicó al derrotar en condición de visitante al Barracas Central de Argentina por el marcador de 2-1.

Con relación al equipo, el Decano no contará con su capitán Richard Ortiz y tampoco con Richard Sánchez, pero prepara un esquema ofensivo, apuntando a dejar los puntos en casa.

Copa Sudamericana Olimpia Vasco da Gama
Redacción D10
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