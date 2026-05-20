20 may. 2026
Copa Sudamericana

Empate agridulce de Millonarios y con sabor a derrota para São Paulo

Un latigazo desde fuera del área de Jorge Hurtado a diez minutos del final permitió a Millonarios empatar 1-1 contra São Paulo y sumar un punto que pudieron ser tres de no ser por el fallo del argentino Rodrigo Contreras desde el punto de penal.

Mayo 20, 2026 07:30 a. m. • 
Por Redacción D10
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El resultado no dejó contento a ninguno.

Foto: @Sudamericana

En el regreso del exseleccionador brasileño Dorival Júnior al banquillo del Tricolor de Morumbí, el conjunto paulista jugó con fuego en su casa, se quemó y ahora se arriesga a perder el liderato del Grupo C de la Copa Sudamericana al término de esta quinta jornada.

Solo el primer clasificado pasará directo a los octavos de final y el segundo jugará una repesca contra algún eliminado de la Copa Libertadores.

El grupo está al rojo vivo. São Paulo aún lidera con 9 puntos, uno más que Millonarios, pero podría perder el primer puesto si este miércoles O’Higgins vence en la cancha de Boston River, colista con pleno de derrotas.

En una noche fría y con las gradas medio vacías, São Paulo dejó muchas dudas.

Arrancó mal, con errores en el pase, precipitación y poca claridad de ideas. Lo que no esperaba el cuadro de Dorival era el regalo de Diego Novoa.

Luciano disparó de lejos sin mucha fe y, de forma inexplicable, el guardameta colombiano puso las manoplas y el balón siguió su camino al fondo de la red en el minuto 8.

La formación bogotana se quedó grogui con el grave fallo de su arquero. Y eso que David Silva estuvo cerca de darle una alegría a los azules en la primera mitad.

El mediapunta colombiano no afinó a la primera y se topó con un inmenso Rafael bajo los palos en la segunda.

Ya en la segunda parte, Novoa intentó hacer olvidar su cantada con una buena parada a un cabezazo de Ferreira.

El equipo colombiano respondió en ataque con un centro peligroso de Jorge Arias y un remate de primeras de Sebastián Viveros que desvió un defensor rival.

São Paulo no terminaba de sentenciar y el resultado corto animó a Millos a buscar el empate, que llegó en un mal despeje de Dória y una galopada desde el centro del campo de Jorge Hurtado, recién ingresado, que culminó con un disparo fuerte desde fuera del área en el minuto 80.

Envalentonados, los dirigidos por Fabián Bustos se encontraron a los pocos minutos con un penal claro cometido por Dória, que derribó sin miramientos a Álex Castro.

Pero Rodrigo Contreras golpeó horrible y envío el balón a las nubes de la capital paulista. Punto amargo para ambos, aunque con todo abierto para la última jornada.

Fútbol Internacional Copa Sudamericana Sao Paulo Millonarios
Redacción D10
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