Una gran fiesta con amplio despliegue

Se implementarán nuevos accesos de salida, con espacios ampliados para una evacuación efectiva.

El ingreso al estadio será desde las 16:30, por lo que se recomienda llegar con antelación para evitar aglomeraciones.

Se recuerda a los hinchas que las localidades adquiridas cuentan con asientos numerados, solicitando respetarlos para asegurar mayor comodidad y organización.

SHOW. Con respecto al show artístico, la APF informó que 18:30 arranca la grilla con DJ Faro, quien animará la previa con un set de 40 minutos cargado de afrohouse, EDM y ritmos latinos, sumando reguetón, cachengue y trap en un formato DJ open que pondrá a tope el ambiente albirrojo.

El tradicional Show de la Previa contará con la presentación del popular grupo nacional Talento de Barrio, acompañado por más de 30 bailarines en escena. Para el cierre, el grupo Próceres de Mayo pondrá energía en la previa al pitazo inicial.