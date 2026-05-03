03 may. 2026
Olimpia

Un título especial para Raúl Cáceres

Raúl Cáceres fue otro de los campeones que habló tras la consagración con Olimpia y expresó lo que significa este título para él.

Mayo 03, 2026 01:13 p. m. • 
Por Redacción D10
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Cáceres uno de los protagonistas de la consagración.

Foto: Renato Delgado - UH

Rául Cáceres expresó su satisfacción luego de lo que fue su consagración con Olimpia en el torneo Apertura 2026. Para el lateral es su segundo cetro con el equipo Franjeado, con un gusto además especial.

“Feliz por poder ayudar. Es mi segundo título acá, en el 2011 fui campeón pero sin jugar mucho. Teníamos un equipazo, este es más especial porque me siento protagonista”, expresó Cáceres a la TV.

Según el lateral franjeado, en este campeonato tuvo una gran regularidad y pudo ayudar a sus compañeros, aunque sin perder el foco ya piensan en el partido de Copa Sudamericana frente a Barracas.

SUEÑO. Rubén Lezcano, uno de los que vino esta temporada para ser campeón, expresó que se le cumple un sueño que tenía desde chico. Afirmó que esto significa bastante y su familia acompaña esta celebración.

Raúl Cáceres Olimpia Torneo Apertura
Redacción D10
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