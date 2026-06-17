17 jun. 2026
Recoleta

Recoleta FC suma gol y experiencia con la llegada de Paul Charpentier

El mercado de pases continúa siendo movido, en ese contexto Recoleta FC anuncia la incorporación del delantero goleador Paul Charpentier para afrontar los desafíos del segundo semestre de la temporada.

Junio 17, 2026 05:11 p. m. • 
Por Redacción D10
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A romper redes. Paul Charpentier llega con sed de goles en campamento canario.

Club Recoleta FC

El mercado de pases sigue moviéndose y Recoleta FC anunció la incorporación del delantero Paul Charpentier para reforzar su plantel de cara a los desafíos del segundo semestre de la temporada.

El atacante se suma al conjunto aurinegro con el objetivo de aportar su capacidad goleadora, experiencia y presencia en el área, en una etapa del año que será clave para las aspiraciones del equipo.

La dirigencia del Canario apuesta por la llegada de Charpentier para fortalecer el sector ofensivo y brindar más variantes al cuerpo técnico en la búsqueda de los objetivos deportivos trazados para esta segunda mitad del campeonato.

El atacante llega procedente de Orense Sporting Club, equipo de la LigaPro de Ecuador, donde disputó partidos tanto en el campeonato local como en la Copa Sudamericana durante la primera parte de 2026.

A través de sus canales oficiales, el club le dio una cálida bienvenida al nuevo refuerzo:

"¡Bienvenido, Paul, a la gran familia del Canario!” Con la ilusión renovada y nuevos desafíos por delante, Recoleta FC continúa armando un plantel competitivo.

Hasta antes de su llegada a Recoleta FC, el delantero argentino Paul Charpentier había jugado en cuatro clubes paraguayos:

Sportivo Luqueño (2023): Jugó 44 partidos y marcó 8 goles.
Guaraní (2024): Disputó 15 duelos y dónde acumuló solo 2 tantos.
Sportivo Trinidense (2024): Presente en 16 encuentros y conquistó 5 dianas
Atlético Tembetary (2025): Participó en 21 ocasiones y registró 7 anoaciones.

En total, Charpentier acumuló pasos por cuatro equipos del fútbol paraguayo antes de convertirse en refuerzo de Recoleta FC. Su etapa más destacada fue en Sportivo Luqueño, donde tuvo continuidad y anotó 8 goles en una temporada.

Recoleta Paul Charpentier Mercado de Pases
Redacción D10
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