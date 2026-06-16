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16 jun. 2026
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Braian Romero
Olimpia
“Un paso importante en mi carrera”: Braian Romero
En su primer contacto con la prensa paraguaya, Braian Romero sostuvo que llegar a Olimpia se trata de “un paso importante” en su carrera.
Junio 16, 2026 04:21 p. m.
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Redacción D10