16 jun. 2026

Braian Romero

Braian Romero
Olimpia
“Un paso importante en mi carrera”: Braian Romero
En su primer contacto con la prensa paraguaya, Braian Romero sostuvo que llegar a Olimpia se trata de “un paso importante” en su carrera.
Junio 16, 2026 04:21 p. m.
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Redacción D10