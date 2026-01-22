22 ene. 2026
Cerro Porteño

Piris Da Motta se perfila como titular en Cerro Porteño

Robert Piris Da Motta se perfila como el reemplazante de Gastón Giménez para el debut ante Libertad.

Enero 22, 2026 12:19 p. m.
mmota.jpg

Piris Da Motta y Cecilio Domínguez serían titulares ante Libertad.

Foto: Prensa Cerro Porteño.

Cerro Porteño se prepara para lo que será su estreno en el torneo Apertura 2026, este sábado 24 de enero desde las 20:15 ante Libertad en La Nueva Olla.

Para dicho compromiso, Gastón Giménez es la gran baja del equipo de Jorge Bava debido a la lesión que sufrió en el último amistoso ante San Lorenzo de Almagro en Montevideo, Uruguay, donde se retiró a los 20 minutos por molestias.

Su reemplazante sería Robert Piris Da Motta, acompañando a Jorge Morel en mitad de cancha.

Con respecto al onceno, la práctica del viernes será fundamental para ir confirmando, a la espera de cómo responden los refuerzos que llegaron.

Pablo Vegetti, la estrella azulgrana en este mercado de pases, estaría en el banco de suplentes con muchas posibilidades de sumar minutos.

