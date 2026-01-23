23 ene. 2026
Cerro Porteño

Las bajas de Cerro Porteño para el debut

Cerro Porteño tendrá tres bajas para el estreno del torneo Apertura enfrentando a Libertad en La Nueva Olla.

Por Redacción D10
Cecilio Domínguez no podrá estar en el debut del torneo Apertura.

El supercampeón Cerro Porteño tendrá su esperado debut en el torneo Apertura recibiendo este sábado a las 20:15 a Libertad. Para el estreno, el entrenador Jorge Bava no podrá contar con la presencia de tres jugadores importantes.

Las bajas confirmadas del Ciclón para el estreno son Cristhian Paredes, Gastón Giménez y Cecilio Domínguez, todos por lesión. Estos jugadores no serán convocados y no podrán debutar en el Apertura con Cerro Porteño.

Cecilio Domínguez ya se había lesionado durante la pretemporada y no pudo disputar los amistosos ante Huracán ni ante San Lorenzo. La lesión continúa y no podrá estar este sábado.

Gastón Giménez había sufrido una lesión al arranque del amistoso ante San Lorenzo, siendo reemplazado a los 20 minutos de la primera fracción. Tampoco pudo recuperarse y seguirá con su proceso de recuperación.

Se desconoce la situación de Cristhian Paredes, pero todo indica que sería una molestia muscular ya que estuvo haciendo trabajos de fisioterapia en compañía de Gastón y de Cecilio.

