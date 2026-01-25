Bava: “Nos dominaron casi todo el segundo tiempo”

Cerro Porteño igualó a un gol con Libertad en el arranque del Torneo Apertura, pero la sensación que dejó en el complemento no fue la esperada. Su entrenador Jorge Bava también lo vio.

“Creo que fue un buen primer tiempo para nosotros y en el segundo tiempo sí, nos dominaron casi todo el segundo tiempo a excepción de los últimos minutos que nos pudimos acomodar con la pelota, pero sin generar situaciones y situaciones de gol y sobre todo no teníamos profundidad”, reconoció.

El Ciclón se fue a los vestuarios con el 1-0 a favor, pero las cosas cambiaron en el complemento: “Yo creo que en el segundo tiempo se vio mucho mejor Libertad que nosotros, eso es una realidad. Comenzamos muy bien el partido, no sé si fue por el factor físico, pero sí lo veía con un cambio más arriba a ellos, con mucha movilidad, jugadores que tocaban, se movían, nos costó bastante agarrar la pelota”.

“Creo que nosotros con pelota fuimos un equipo, se vio en el primer tiempo y sin pelota sufrimos mucho, nos tocaba terminar de defender muy abajo, que no es la idea”, añadió en conferencia de prensa.

“En líneas generales el segundo tiempo no fue bueno para nada, habrá que ver, seguramente hay mucha virtud del rival, de su planteamiento, de sus jugadores, de lo que pregona Chiqui, que todos conocemos, y quizás hay algo nuestro que tenemos que mejorar, pero el segundo tiempo obviamente que es claro que nos dominaron”, aseveró.

Busca no sufrir sin pelota

Jorge Bava también apuntó a la falta de tenencia del balón: “Yo creo que sufrimos bastante, sobre todo sin pelota”. Dijo que hay que “mejorar eso. Mejorar de tener más momentos nuestros porque creo que nosotros con pelota, no solo dominábamos o dominamos gran parte del primer tiempo, sino que nos alejaba de ser dominados y situaciones adversas. Creo que eso estamos todos de acuerdo”.

“Y si nos toca no tener la pelota, ser más sólidos. Sí, sin dudas. Pero bueno, creo que fue muy notorio en el segundo tiempo que inclusive en el segundo tiempo, sin ser ni cerca al del primero, cuando agarramos la pelota, sin ser profundo y tener chance de gol, lo controlamos”, valoró.

“Entonces quiere decir que nosotros con pelota no solo podemos ser peligrosos, pero en el peor de los casos, si no lo somos, controlamos el juego. Así que bueno, habrá que apuntar por los dos lados: a tener más la pelota, que es lo que queremos y en los momentos que no la tenemos, tener más conciencia, ser más agresivos, estar más juntos como para que si no tenemos la pelota, al menos clausurar la oportunidad del rival”, finalizó.

