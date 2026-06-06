05 jun. 2026
Selección Paraguaya

Un “hincha” inesperado: un perrito invadió la cancha en la despedida de la Albirroja

VIDEO. Una postal distinta dejó el inicio del partido entre Paraguay y Nicaragua. Un perrito ingresó al césped, corrió, se acostó y terminó convirtiéndose en el protagonista más simpático de la noche.

Junio 05, 2026 09:02 p. m.
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El perrito que invadió el campo de juego.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

En una noche cargada de emoción por la despedida de la Selección Paraguaya antes del Mundial, el amistoso ante Nicaragua tuvo también un protagonista inesperado que robó sonrisas en el inicio del encuentro.

Apenas habían pasado los primeros minutos del partido en el estadio Defensores del Chaco cuando un perrito irrumpió en el campo de juego, sorprendiendo a jugadores, árbitros y a todo el público presente.

Lejos de mostrarse asustado, el pequeño intruso se movió con total tranquilidad y hasta se dio el gusto de “explorar” el césped. Se lo vio juguetón, corriendo de un lado a otro, y en un momento incluso se acostó plácidamente en pleno campo, como si también quisiera ser parte del espectáculo.

La situación generó risas en las tribunas y obligó a detener por unos instantes la atención del partido, en medio de una noche que ya venía cargada de emociones por la despedida albirroja.

Finalmente, personal de seguridad ingresó al terreno de juego y logró alzarlo con cuidado para retirarlo, sin que el episodio pasara a mayores.

El simpático visitante se fue entre aplausos y sonrisas, dejando una de las postales más curiosas de la jornada: un perrito que, sin querer, también quiso ser parte de la despedida de la Albirroja rumbo al Mundial.

Albirroja Paraguay Nicaragua
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