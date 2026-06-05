¡Emocionante! El abrazo de la Albirroja con su pueblo

La Selección Paraguaya, por última vez, salió del Centro de Alto Rendimiento Deportivo con destino al estadio ueno Defensores del Chaco. Si bien solo es un amistoso, para el pueblo paraguayo es mucha más que eso.

Desde la casa de la Selección.



¡La casa donde nace el sueño de todos!



¡Así aguardamos la salida de la #Albirroja ⚪🔴! #VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/oVMOCeMB1U — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 5, 2026

Una multitud se citó en las afueras del CARDE para dejar su voz de aliento a un plantel que esta noche disputará su juego de despedida. Niños, adultos, jóvenes, personas de todas las edades portando o usando algún distintivo rojo, blanco o azul.

Nadie quiso perderse este trayecto final, previo al Mundial 2026, y a lo largo del camino la Selección Paraguaya recibió una carga descomunal de energía, de esperanza, de ilusión. Todo por cinco segundos históricos, tal vez lo que dura el paso del bus por un determinado punto.

Acá y en todas partes. ¡La marea Albirroja está presente!



Esta es tu gente, Selección ♥️#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/wanZwiGrJ4 — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 5, 2026

La valla humana prácticamente no cortó desde el portón del CARDE, hasta el ueno Defensores del Chaco. Banderas, fuegos artificiales, trompetas, bengalas, carteles, bocinazos... la afición se hizo sentir a su manera.

El lugar con más carga emotiva del trayecto fue cuando pasó por el mercado Nº 4. El choque de Paraguay frente a Nicaragua arrancará a las 19:15, en el ueno Defensores del Chaco.