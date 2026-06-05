05 jun. 2026
Selección Paraguaya

¡Emocionante! El abrazo de la Albirroja con su pueblo

El pueblo le hizo sentir el gran cariño a la Selección Paraguaya por última vez previo a un partido en el Defensores del Chaco. Una multitud quiso despedir a la Albirroja de su lugar de concentración.

Junio 05, 2026 05:46 p. m. • 
Por Redacción D10
Hinchas Paraguay

Los hinchas salieron a las calles para despedir a la Albirroja.

Foto: Gentileza - Albirroja

La Selección Paraguaya, por última vez, salió del Centro de Alto Rendimiento Deportivo con destino al estadio ueno Defensores del Chaco. Si bien solo es un amistoso, para el pueblo paraguayo es mucha más que eso.

Una multitud se citó en las afueras del CARDE para dejar su voz de aliento a un plantel que esta noche disputará su juego de despedida. Niños, adultos, jóvenes, personas de todas las edades portando o usando algún distintivo rojo, blanco o azul.

Nadie quiso perderse este trayecto final, previo al Mundial 2026, y a lo largo del camino la Selección Paraguaya recibió una carga descomunal de energía, de esperanza, de ilusión. Todo por cinco segundos históricos, tal vez lo que dura el paso del bus por un determinado punto.

La valla humana prácticamente no cortó desde el portón del CARDE, hasta el ueno Defensores del Chaco. Banderas, fuegos artificiales, trompetas, bengalas, carteles, bocinazos... la afición se hizo sentir a su manera.

El lugar con más carga emotiva del trayecto fue cuando pasó por el mercado Nº 4. El choque de Paraguay frente a Nicaragua arrancará a las 19:15, en el ueno Defensores del Chaco.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Albirroja
Redacción D10
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