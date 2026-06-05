05 jun. 2026
Selección Paraguaya

Tacuara, entre lágrimas: el merecido tributo a un ídolo paraguayo

La APF rindió homenaje a uno de los grandes emblemas de la Albirroja. Tacuara, héroe del histórico pase a cuartos de final en Sudáfrica 2010, fue ovacionado por todo el estadio.

Junio 05, 2026 08:32 p. m.
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Reconocimiento a Tacuara Cardozo.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

La previa del amistoso entre Paraguay y Nicaragua tuvo un momento especial y profundamente emotivo. La Asociación Paraguaya de Fútbol rindió homenaje a Óscar “Tacuara” Cardozo, uno de los grandes emblemas de la Albirroja, quien recibió una plaqueta de reconocimiento por su extraordinaria trayectoria defendiendo los colores nacionales.

El histórico delantero fue ovacionado por los aficionados presentes en el estadio Defensores del Chaco. Cardozo quedó grabado para siempre en la memoria colectiva del fútbol paraguayo por innumerables momentos, especialmente por aquel penal convertido ante Japón en el Mundial de Sudáfrica 2010, que permitió a Paraguay clasificar por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo.

Además del reconocimiento institucional, Tacuara recibió una camiseta con el número 403, en alusión a los 403 goles que marcó a lo largo de una brillante carrera profesional que culminó hace apenas unos meses. Una cifra que refleja la magnitud de un atacante que dejó su huella en cada club que defendió y también en la selección nacional.

El homenaje tuvo un componente aún más emotivo con la presencia de toda su familia sobre el césped. Rodeado de sus seres queridos, Cardozo posó para las fotografías y no pudo ocultar la emoción. Con lágrimas en los ojos, agradeció el reconocimiento de un público que nunca olvidará sus goles, su humildad y su compromiso con la camiseta albirroja.

Visiblemente conmovido tras el homenaje, el exgoleador agradeció el reconocimiento recibido en una noche que quedará grabada en su memoria. “Estoy muy emocionado, todo muy lindo, el estadio lleno. Primero le agradezco a Dios, recibir este homenaje me pone feliz”, expresó.

La noche fue un merecido tributo para un campeón dentro y fuera de la cancha. Un futbolista que llevó el nombre de Paraguay por el mundo y que hoy ocupa un lugar privilegiado entre las grandes leyendas de la Albirroja.

Selección Paraguaya Tacuara Cardozo Paraguay
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