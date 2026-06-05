05 jun. 2026
Selección Paraguaya

Así será el mosaico para despedir a la Albirroja

El Defensores del Chaco lucirá repleto y con una escenografía especial para el último partido de Paraguay antes de partir rumbo a Estados Unidos.

Junio 05, 2026 01:46 p. m.
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El mosaico en el sector de Plateas.

Foto: Gentileza.

La fiesta está garantizada. Paraguay disputará este viernes ante Nicaragua (19:15) su último partido antes de emprender viaje rumbo al Mundial 2026 y la afición prepara una despedida a la altura del histórico momento que vive la selección dirigida por Gustavo Alfaro.

En las últimas horas se filtraron las imágenes del enorme mosaico que será desplegado en el sector de Plateas del estadio Defensores del Chaco, como parte de la bienvenida y homenaje al equipo nacional en la previa del amistoso internacional.

La iniciativa forma parte de los múltiples atractivos preparados para una jornada que promete estar cargada de emoción, con un estadio repleto y miles de paraguayos acompañando a la Albirroja antes de su regreso a una Copa del Mundo después de 16 años.

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran el diseño que vestirán las gradas de Plateas, con la inscripción “La Albirroja de todos” en un recibimiento especial para los jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro.

El encuentro ante Nicaragua, programado para las 19:15, será mucho más que un simple amistoso. Además de servir como última prueba futbolística antes del debut mundialista, representará el último contacto directo entre el plantel y la afición paraguaya antes de partir rumbo a Estados Unidos.

La expectativa por la despedida ha sido enorme. Las entradas se agotaron con varios días de anticipación y el Defensores del Chaco lucirá colmado para una noche que también contará con shows artísticos, reconocimientos y otras sorpresas preparadas para los hinchas.

Con el mosaico ya listo para engalanar las tribunas, todo está preparado para que la Albirroja reciba el último abrazo de su gente antes de iniciar la aventura mundialista.

Mundial FIFA 2026 Paraguay Albirroja
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