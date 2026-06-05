Los videos de los jugadores de Paraguay durante el trayecto del bus

Un momento increíble se vivió durante el trayecto del bus de la Selección Paraguaya. Desde la salida del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, ubicado en Ypané, hasta los portones del ueno Defensores del Chaco, la afición le brindó su cariño y esperanza al plantel nacional.

Reacción de los jugadores de Paraguay

Los jugadores, desde el bus, también grabaron parte de lo que se vivió en el camino al estadio. Varios de ellos lo compartieron a través de sus cuentas en redes sociales. Omar Alderete, Fabián Balbuena, Matías Galarza, Alejandro Romero Gamarra, Antonio Sanabria son algunos de los que levantaron el aliento del pueblo a sus historias.