Alfaro sobre Enciso: “Ojalá que no sea nada importante”

La lesión de Julio Enciso manchó la fiesta que vivió Paraguay este viernes ante Nicaragua. El seleccionador Gustavo Alfaro trajo cierta tranquilidad al hablar de un traumatismo.

“Fueron a hacerles estudios para ver cómo estaba. Tuvo un doble traumatismo primero en el costado después en la cintura”, expresó. “Estamos esperando ver la evolución y en función de eso veremos cómo está”, acotó en conferencia de prensa.

Explicó que Julio Enciso, en el segundo choque, “tuvo un golpe en la cintura y repercutió todo en la parte del cuádriceps y se asustó por eso se tiró al piso”. El delantero fue cambiado a los 22' del primer tiempo.

“Ojalá que no sea nada importante, solo producto de un traumatismo y que lo podamos recuperar”, manifestó. Las próximas horas serán determinantes para saber la realidad de la lesión de Julio Enciso, aunque las palabras de Gustavo Alfaro tranquilizan bastante.