Los once leones de Paraguay

La Selección Paraguaya jugará este viernes su último encuentro en casa, antes de viajar a Estados Unidos para el Mundial 2026. Si bien solo es un amistoso, el ueno Defensores del Chaco estará colmado para despedir a la Albirroja.

Con relación al equipo, Gustavo Alfaro presentará un onceno muy parecido al que se consolidó en las Eliminatorias Sudamericanas y logró la clasificación después de estar ausentes en tres ediciones seguidas.

En portería estará Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso serán la muralla defensiva; Diego Gómez, Andrés Cubas, Alejandro Romero Gamarra, Miguel Almirón se pararán en el sector medio; Julio Enciso y Antonio Sanabria serán los hombres más adelantados.

Gustavo Alfaro había adelantado que realizará varios cambios durante el encuentro. El bus que trasladó al plantel desde el Centro de Alto Rendimiento Deportivo hasta el estadio duró casi dos horas. Finalmente, el amistoso contra Nicaragua comenzará a las 19:45, en el ueno Defensores del Chaco.