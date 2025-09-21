21 sept. 2025
Selección Paraguaya

Último ensayo albirrojo antes de viajar a Chile

La Selección Paraguaya de Fútbol Sub 20 tendrá hoy su última prueba, frente a Japón, de cara a la Copa del Mundo de la categoría que se desarrollará en Chile.

Septiembre 21, 2025 
Paraguay Sub 20

La Albirroja Sub 20 cierra sus preparativos este domingo.

El tercer compromiso de preparación que sostendrá la Albirrojita arrancará a las 16:00, en el Centro de Alto Rendimiento, ubicado en Ypané.

Teniendo en cuenta que la lista de buena fe se dio a conocer el viernes, para el amistoso de esta tarde Paraguay ya tendrá solo a los 21 jugadores que fueron seleccionados para disputar la Copa del Mundo Sub 20.

Como parte de los preparativos, el equipo dirigido técnicamente por Antolín Alcaraz sostuvo previamente dos encuentros contra selecciones mundialistas, como Arabia Saudita y Colombia, en los que cosechó empates, ambos a un gol.

Se aguarda que ante los japoneses, Alcaraz ya pruebe un onceno que se acerque al equipo que debutará en el certamen el siguiente sábado 27 de setiembre, a las 20:00, en el estadio Elías Figueroa, frente a Panamá.

Además de los centroaméricanos, la Albirroja comparte el Grupo B con Corea del Sur y Ucrania.

El vuelo chárter que abordará la delegación nacional saldrá del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi el martes 23 de setiembre, a las 15:00.

