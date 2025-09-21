Último ensayo albirrojo antes de viajar a Chile

El tercer compromiso de preparación que sostendrá la Albirrojita arrancará a las 16:00, en el Centro de Alto Rendimiento, ubicado en Ypané.

Teniendo en cuenta que la lista de buena fe se dio a conocer el viernes, para el amistoso de esta tarde Paraguay ya tendrá solo a los 21 jugadores que fueron seleccionados para disputar la Copa del Mundo Sub 20.

Como parte de los preparativos, el equipo dirigido técnicamente por Antolín Alcaraz sostuvo previamente dos encuentros contra selecciones mundialistas, como Arabia Saudita y Colombia, en los que cosechó empates, ambos a un gol.

Se aguarda que ante los japoneses, Alcaraz ya pruebe un onceno que se acerque al equipo que debutará en el certamen el siguiente sábado 27 de setiembre, a las 20:00, en el estadio Elías Figueroa, frente a Panamá.

Además de los centroaméricanos, la Albirroja comparte el Grupo B con Corea del Sur y Ucrania.

El vuelo chárter que abordará la delegación nacional saldrá del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi el martes 23 de setiembre, a las 15:00.