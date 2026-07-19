19 jul 2026
Copa del Mundo

Récord histórico de Matías Galarza en el Mundial 2026

El mediocampista albirrojo Matías Galarza hizo historia en la Copa del Mundo 2026.

Julio 19, 2026 04:36 p. m. • 
Por Redacción D10
Turquía Paraguay

Matías Galarza anotó el gol más tempranero de la Copa del Mundo 2026.

Foto: AFP

El nombre de Matías Galarza quedó grabado en la historia grande de la Copa del Mundo 2026. Su golazo ante Turquía, en la segunda fecha de la fase de grupos, no solo significó un triunfo clave para Paraguay, sino que además se convirtió oficialmente en el tanto más tempranero de esta edición mundialista.

El mediocampista paraguayo sorprendió desde el arranque en aquél partido ante Turquía marcando apenas iniciado el encuentro a los 64 segundos, estableciendo así un récord en la competencia.

Ese gol relámpago no solo abrió el camino para la victoria de la Albirroja por 1-0, sino que también quedará como uno de los momentos más icónicos de esta Copa del Mundo 2026 al ser el tanto más tempranero registrado en la competición.

Matías Galarza Copa del mundo Selección Paraguaya
Redacción D10
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