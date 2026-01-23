Olimpia tiene las puertas abiertas para Tonny Sanabria

En los últimos días, seguidores del Olimpia vincularon al club con Antonio Sanabria, actual delantero del Cremonese, pero hincha confeso de la entidad franjeada. El presidente de la institución decana, Rodrigo Nogués, se refirió a este tema en conferencia de prensa.

“También hablé con Tonny, también hablamos mucho y no solo ahora, sino desde hace un tiempo, ya con otros directivos. Es lo mismo que Adam (Bareiro). Son reconocidos hinchas del club y es esa expresión de hacerle saber que las puertas del club están abiertas para ellos cuando el momento sea el oportuno”, manifestó.

“El caso de Tonny sea más difícil porque está en Europa, está en Cremonese y los números son mayores a los de Sudamérica. Pero la expresión de deseo de algún día venir a Olimpia es muy firme y tal vez se pueda dar”, acotó.

Rodrigo Nogués confesó que tanto la idea de Antonio Sanabria como de Adam Bareiro, es defender en algún momento la casaca de Olimpia, aunque ahora está complicado. Tonny debutó en el 2013 en filas del Sassuolo y desde entonces está en el fútbol europeo.