Claudia Martínez, un “diamante increíble”

El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, se guardó nada al momento de elogiar a la delantera Claudia Martínez, quien será transferida al Washington Spirit por una cifra histórica para nuestro país.

“Es una locura lo que está ocurriendo con ella. Es un diamante increíble que Olimpia tuvo la suerte de descubrir. Va a ser un punto de inflexión para siempre en el fútbol femenino, en el fútbol paraguayo y también en el fútbol sudamericano”, sostuvo.

El titular franjeado explicó que en los próximos días se podría hacer oficial la transferencia. “Es la joven más valiosa, con mayor proyección tal vez del mundo hoy en día. Hay un acuerdo prácticamente finiquitado, todavía faltan detalles, cuestiones legales”, manifestó.

Con este traspaso de la albirroja, según el dirigente, “se abre una puerta enorme y va a posicionar no solo a Olimpia, sino a la Selección Paraguaya y al fútbol paraguayo femenino en general como un exportador de talento”.