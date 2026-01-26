26 ene. 2026
Olimpia compra más propiedades y avanza

El futuro estadio mundialista de Olimpia continúa construyéndose de acuerdo con lo planeado, indicó el presidente Rodrigo Nogués.

Enero 26, 2026 09:47 a. m. • 
Por Redacción D10
Será histórico. El nuevo estadio de Olimpia va a albergar un partido del Mundial 2030.

Foto: Gentileza - Olimpia

“Venimos con el cronograma que habíamos presentado, creo que en diciembre. Ahora acabamos de adjudicar, hace un par de semanas, a la empresa que va a ser el cálculo estructural. Estamos en pleno proceso licitatorio de fundaciones. Ya tenemos a los seis finalistas. Creo que esta semana se anuncia eso para que arranquen en febrero”, detalló.

MÁS COMPRA. Además, Nogués añadió que llegaron a un acuerdo final por tres nuevas propiedades del lado de la calle Pitiantuta. “Había una que hacía más difícil la negociación, pero afortunadamente llegamos a un punto de negociación”, acotó. “También cerramos con un estudio importante sobre lo que es el manual de marca del estadio que se va a estar presentando”, agregó.

Recalcó que en el cronograma estaba estipulado que “las obras grandes empiecen en junio, que estén las fundaciones, después entra la parte de pilarizaciones en mayo, luego en junio o julio entra la parte de gradas. Está corriendo todo de acuerdo con el calendario”. “Una vez que se formalicen los papeleos de estas propiedades estaríamos haciendo un anuncio”, mencionó el titular franjeado.

CONTRATO RÉCORD. Por otra parte, Nogués se refirió al vínculo con la firma que vestirá al equipo a partir de la temporada 2027. Con la marca actual “el contrato termina este año. Ya llamamos a un proceso donde se presentaron seis empresas”.

“Llevo tres meses de muchas reuniones, idas y vueltas y estamos buscando romper un récord en la historia de contrato de indumentarias en Paraguay. Creo que terminará siendo así”, sentenció.

Redacción D10
