Sánchez destacó el apoyo de la hinchada de Olimpia

Olimpia debutó en el Torneo Apertura con un triunfo ante Guaraní y este juego también significó el estreno de Pablo Sánchez en el banquillo franjeado. El técnico valoró el apoyo de la hinchada, lo consideró muy importante.

En conferencia de prensa dijo que quedó “muy contento con el resultado. La gente fue fundamental para lograr lo que logramos, contagió permanentemente. ¡Qué importante es la gente!”.

“En los momentos que más dificultad teníamos, era cuando más la gente cantaba, alentaba y nos empujaba. Nos quedamos con una sensación muy linda de poder arrancar ganando que era lo que pretendíamos”, añadió.

Pablo Sánchez subrayó que “la entrega del equipo fue brutal. Me da la sensación que fue una simbiosis entre los jugadores y el público que se fueron retroalimentando: lo que hacían los jugadores hacía que la gente grite y el grito de la gente hacia que los jugadores hagan más”.

Por otra parte, reconoció que su equipo por momentos no jugó bien: “Entiendo que sufrimos el primer tiempo, el segundo, inclusive con un hombre menos, casi no nos crearon situaciones, pero sí debemos corregir cosas que nos costaron principalmente en el primer tiempo”.