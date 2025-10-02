Triqui vs. Trico, por un lugar en cuartos

Ambos equipos ya conocen el rigor de jugar en esta instancia del torneo. El Trico disputó dos finales en la Copa de Todos, en 2022 ante Ameliano y 2024 vs. Libertad, en las dos ocasiones perdió.

Mientras que el Auriazul de Santísima Trinidad cayó ante el Guma en la final del 2023. Es decir, ambos fueron protagonistas de las últimas tres ediciones.

En cuanto a los rivales que han vencido para llegar a esta instancia se puede mencionar que Trinidense superó por 4-0 al Sportivo Limpeño, mientras que el conjunto académico en los 16avos de final goleó por 5-0 al 1° de Enero de la ciudad de Nueva Colombia. En los cuartos de final, el ganador de esta llave se medirá al 12 de Octubre.