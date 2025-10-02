02 oct. 2025
Copa Paraguay

Triqui vs. Trico, por un lugar en cuartos

Sportivo Trinidense y Nacional chocarán hoy a las 19:00 en el Gunther Vogel por los octavos de la Copa Paraguay en el cierre de la semana 13.

Octubre 02, 2025 08:07 a. m. • 
Por Redacción D10
Talentosos. Fer Romero ante la marca de Juan Fer Alfaro.

Ambos equipos ya conocen el rigor de jugar en esta instancia del torneo. El Trico disputó dos finales en la Copa de Todos, en 2022 ante Ameliano y 2024 vs. Libertad, en las dos ocasiones perdió.

Mientras que el Auriazul de Santísima Trinidad cayó ante el Guma en la final del 2023. Es decir, ambos fueron protagonistas de las últimas tres ediciones.

En cuanto a los rivales que han vencido para llegar a esta instancia se puede mencionar que Trinidense superó por 4-0 al Sportivo Limpeño, mientras que el conjunto académico en los 16avos de final goleó por 5-0 al 1° de Enero de la ciudad de Nueva Colombia. En los cuartos de final, el ganador de esta llave se medirá al 12 de Octubre.

