10 oct. 2025
Torneo Clausura

Triqui recibe a un rival necesitado

Trinidense recibirá esta noche, desde las 20:00, a General Caballero en el estadio Martín Torres, en un partido en el que ambos equipos tienen intereses muy diferentes.

Octubre 10, 2025 07:46 a. m. • 
Por Redacción D10
Anuncio Trini vs General_63545762.jpg

Al todo o nada. Desde las 20:00 se medirán dos equipos que necesitan ganar en el Clausura.

Para el equipo de José Arrúa, la victoria es necesaria para seguir prendido a la ilusión de pelear los primeros lugares del campeonato y, además, incrementar cifras en la tabla del acumulativo pensando en la clasificación a la Copa Libertadores. Mientras que para el Rojo de Mallorquín el triunfo es de carácter indispensable atendiendo a su ubicación en el promedio, en donde se encuentra ubicado en el puesto 11, en zona descenso directo. Ambos protagonistas de este choque en el barrio Santísima Trinidad han conseguido un empate en la jornada anterior.

Trinidense igualó ante Libertad 0-0 en el estadio La Huerta. En el caso de General Caballero empató con Nacional 1-1 en el estadio Ka´arendy.

Trinidense General Caballero Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
2 de Mayo Cerro Porteño
Torneo Clausura
¿Cerro tiene mayor arrastre de hinchas en PJC que Olimpia?
El 2 de Mayo dio a conocer los precios de las entradas para el encuentro ante Cerro Porteño. El presidente Hugo Romero señaló que “probablemente el público cerrista va a más a la cancha que el público olimpista” ya que el año pasado generaron más dinero ante el Ciclón.
Octubre 07, 2025 11:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Gol de General Caballero 3.jfif
Torneo Clausura
Empate sin sabor a nada en Mallorquín
General Caballero de Juan León Mallorquín igualó 1-1 este lunes con Nacional, en el cierre de la fecha 15 del Clausura 2025 en el estadio Ka´arendy.
Octubre 06, 2025 08:27 p. m.
 · 
Redacción D10
General Caballero JLM Nacional
Torneo Clausura
General Caballero JLM vs. Nacional: Paso a paso
General Caballero JLM y Nacional se encargan de ponerle el cierre a la 15ª fecha del Torneo Clausura.
Octubre 06, 2025 05:45 p. m.
 · 
Redacción D10
Roberto Nanni
Torneo Clausura
Roberto Nanni: “Es un penal chiquito, un penal de VAR”
Roberto Nanni debutó en el banquillo del Sportivo Ameliano con una derrota ante Olimpia. De la acción que definió el resultado dijo que fue “un penal chiquito, un penal de VAR”.
Octubre 06, 2025 12:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Alcides Barbotte
Torneo Clausura
“Un último esfuerzo en el último minuto” para el gol de Guaraní
Guaraní sumó de a tres recién en la acción final del encuentro ante Atlético Tembetary. Alcides Barbotte envió el centro para el gol: “Fue un último esfuerzo en el último minuto”.
Octubre 06, 2025 11:55 a. m.
 · 
Redacción D10
G0wIHOxXQAAJUgS.jpg
Torneo Clausura
El General sin chances de errores
El General Caballero de Juan León Mallorquín recibirá desde las 18:30 a Nacional en el Ka’arendy, en donde el objetivo principal del equipo de Humberto Ovelar será la victoria.
Octubre 06, 2025 07:18 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más