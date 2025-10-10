Triqui recibe a un rival necesitado

Para el equipo de José Arrúa, la victoria es necesaria para seguir prendido a la ilusión de pelear los primeros lugares del campeonato y, además, incrementar cifras en la tabla del acumulativo pensando en la clasificación a la Copa Libertadores. Mientras que para el Rojo de Mallorquín el triunfo es de carácter indispensable atendiendo a su ubicación en el promedio, en donde se encuentra ubicado en el puesto 11, en zona descenso directo. Ambos protagonistas de este choque en el barrio Santísima Trinidad han conseguido un empate en la jornada anterior.

Trinidense igualó ante Libertad 0-0 en el estadio La Huerta. En el caso de General Caballero empató con Nacional 1-1 en el estadio Ka´arendy.