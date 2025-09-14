14 sept. 2025
Torneo Clausura

Trinidense y Recoleta bajan el telón

Sportivo Trinidense y Deportivo Recoleta cierran la fecha 12 del torneo Clausura en el estadio Martín Torres.

Septiembre 14, 2025 11:11 a. m. • 
Por Redacción D10
20250914_110925.jpg

Recoleta y Trinidense cierran la fecha 12.

Sportivo Trinidense recibe a Deportivo Recoleta a partir de las 19:00 en el estadio Martín Torres por la fecha 12 del torneo Clausura.

Antecedentes

Sportivo Trinidense y Recoleta FC se han enfrentado en tres oportunidades por Primera División, dándose dos triunfos los del Auriazul de Santísima Trinidad y un empate. El Triqui marcó un total de 7 goles y el Canario suma 4 tantos.

Detalles del partido:

Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC

Estadio: Martín Torres.

Horario: 19:00.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Milciades Saldívar y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Carlos Benítez.

AVAR: Esteban Testta.

Trinidense Recoleta Torneo Clausura
