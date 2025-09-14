Trinidense y Recoleta bajan el telón

Sportivo Trinidense recibe a Deportivo Recoleta a partir de las 19:00 en el estadio Martín Torres por la fecha 12 del torneo Clausura.
Antecedentes
Sportivo Trinidense y Recoleta FC se han enfrentado en tres oportunidades por Primera División, dándose dos triunfos los del Auriazul de Santísima Trinidad y un empate. El Triqui marcó un total de 7 goles y el Canario suma 4 tantos.
Detalles del partido:
Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC
Estadio: Martín Torres.
Horario: 19:00.
Árbitro: Blas Romero.
Asistentes: Milciades Saldívar y Félix Arzamendia.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Carlos Benítez.
AVAR: Esteban Testta.