Trinidense y Guaraní, por el primer triunfo

En el feudo del Sportivo Trinidense, en el estadio Martín Torres, el local recibirá a Guaraní, desde las 18:00 por la segunda fecha del Torneo Apertura.

Los equipos vienen de resultados dispares en la fecha inicial y llegan a este cotejo con la necesidad de ganar los tres puntos. En el caso de Triqui igualó 1-1 ante Recoleta en el Ricardo Gregor.

Mientras que su rival, el Legendario inició el torneo con la derrota 2-1 ante Olimpia en el estadio Defensores del Chaco. La principal novedad para este choque tiene que ver con el retorno de Gaspar Servio en el arco aborigen a casi 10 meses de su último partido (11 de abril), a causa de la lesión (rotura delos ligamentos). Servio reemplazará a Aldo Pérez, quien sufrió un traumatismo grave en el duelo ante Olimpia, que lo alejará del fútbol por tiempo indeterminado.