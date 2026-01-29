29 ene. 2026
Torneo Apertura

Trinidense y Guaraní, por el primer triunfo

Desde las 18:00, en el Martín Torres, el Sportivo Trinidese recibirá a Guaraní por la segunda jornada del Torneo Apertura.

Enero 29, 2026 09:33 a. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo Trinidense

Sportivo Trinidense será local este día.

Foto: Gentileza - Sportivo Trinidense

En el feudo del Sportivo Trinidense, en el estadio Martín Torres, el local recibirá a Guaraní, desde las 18:00 por la segunda fecha del Torneo Apertura.

Los equipos vienen de resultados dispares en la fecha inicial y llegan a este cotejo con la necesidad de ganar los tres puntos. En el caso de Triqui igualó 1-1 ante Recoleta en el Ricardo Gregor.

Mientras que su rival, el Legendario inició el torneo con la derrota 2-1 ante Olimpia en el estadio Defensores del Chaco. La principal novedad para este choque tiene que ver con el retorno de Gaspar Servio en el arco aborigen a casi 10 meses de su último partido (11 de abril), a causa de la lesión (rotura delos ligamentos). Servio reemplazará a Aldo Pérez, quien sufrió un traumatismo grave en el duelo ante Olimpia, que lo alejará del fútbol por tiempo indeterminado.

Sportivo Trinidense Guaraní

Sportivo Trinidense Guaraní Torneo Apertura
