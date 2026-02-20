20 feb. 2026
Torneo Apertura

Unos 4.000 efectivos resguardarán superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia

Unos 4.000 efectivos estarán el sábado a cargo de la seguridad del primer superclásico del Torneo Apertura de Paraguay entre Cerro Porteño y Olimpia, que marchan en la octava y tercera posición de la tabla, informó este viernes el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez.

Febrero 20, 2026 02:35 p. m. • 
Por Redacción D10
Policía Nacional

La Policía buscará prevenir cualquier foco de violencia.

Foto: Gentileza - Policía Nacional

En una conferencia de prensa, Benítez indicó que está vigente “una alerta de seguridad para todo el personal policial a nivel país”, pero confirmó que se concentrarán en Asunción, la capital.

“Tenemos aproximadamente unos 4.000 efectivos policiales que van a formar parte de lo que es el control de seguridad”, agregó el comandante, quien aseguró que buscan “prevenir cualquier foco de violencia” o que “disfrazados” de público o de aficionados “puedan ocasionar problemas de orden público”.

El estadio General Pablo Rojas, conocido como La Nueva Olla y con capacidad para 45.000 espectadores, será el escenario del choque entre los rivales históricos del fútbol guaraní, que despierta pasiones en cada bando.

Entre las medidas de seguridad anunciadas destacan la obligación de portar documento de identidad y entrada nominada, al tiempo que está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, armas de fuego o blancas, así como de petardos, bombas de estruendo u otro tipo de pirotecnia al escenario deportivo.

Ambos equipos tienen como desafío la escasa producción de su delantera, con un solo gol marcado en cinco partidos por referentes como el argentino Pablo Vegetti, quien llegó como refuerzo para el conjunto Azulgrana.

Igualan esa marca para el Olimpia los paraguayos Adrián Alcaraz y Sebastián Ferreira, quien estará ausente por expulsión.

La sexta fecha del torneo local arrancó este jueves con los compromisos entre San Lorenzo y Trinidense, al igual que entre Nacional y Sportivo Ameliano, que se saldaron con sendos empates 1-1.

La jornada continuará este viernes con los choques entre Libertad y Rubio Ñu, así como entre 2 de Mayo y Recoleta FC.

Sportivo Luqueño y Guaraní cerrarán el domingo esta fecha del Apertura, que lidera el Nacional, con 13 puntos.

Redacción D10
