19 feb. 2026
Torneo Apertura

San Lorenzo vs. Sportivo Trinidense: Paso a paso

La fecha 6 se abre en el Gunther Vogel con el juego entre San Lorenzo y Sportivo Trinidense. No te pierdas el paso a paso del compromiso.

Febrero 19, 2026 04:39 p. m.
SAN-TRI.png

Habrá fútbol en la ciudad universitaria este jueves.

San Lorenzo Trinidense Torneo Apertura
HBRrLulXQAAZ5lr.jpeg
Torneo Apertura
El Trico ante un rival confiado en la fecha 6
Nacional fue el gran ganador de la última jornada de la Copa de Primera Apertura 2026. El Trico ha recuperado el liderato y le quitó el invicto al campeón Cerro Porteño.
Febrero 18, 2026 07:41 a. m.
 · 
Redacción D10
ACT_9214.JPG.jpeg
Torneo Apertura
Nacional retoma la punta del Apertura a costillas de Cerro Porteño
Nacional venció a domicilio a Cerro Porteño para retomar su condición de líder del Apertura y dejar al Ciclón golpeado en la previa del superclásico.
Febrero 15, 2026 10:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Viera Trinidense
Torneo Apertura
Trinidense tumba al Guma y trepa en el Apertura
El equipo de Trinidad se hizo fuerte en su reducto y venció con la solitaria anotación de Gustavo Viera.
Febrero 15, 2026 08:51 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-14 at 15.21.57.jpeg
Torneo Apertura
Cerro Porteño vs. Nacional: Paso a paso
Cerro Porteño recibe a Nacional en La Nueva Olla a partir de las 20:30 en el cierre de la fecha 5 del torneo Apertura.
Febrero 15, 2026 02:02 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-14 at 15.21.58.jpeg
Torneo Apertura
Trinidense vs. Libertad: Paso a paso
Trinidense y Libertad se miden en el estadio Martín Torres a partir de las 18:30 por la fecha 5 del torneo Apertura.
Febrero 15, 2026 01:59 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-14 at 22.35.50.jpeg
Torneo Apertura
Cerro Porteño vs. Nacional, duelo por la punta
Cerro Porteño y Nacional prometen un partidazo esta noche en La Nueva Olla.
Febrero 15, 2026 09:33 a. m.
 · 
Redacción D10
