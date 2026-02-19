San Lorenzo consigue su primer punto en el Apertura

Sportivo San Lorenzo consiguió su primer punto en el torneo Apertura, al igualar como local en el Ghunter Vogel ante Sportivo Trinidense 1 a 1.

El juego fue disputado, pero sin muchas emociones en la primera parte, abriendo la visita el marcador al minuto 53 de juego con la definición de penal de Néstor Camacho.

El Rayadito sintió el golpe, pero no renunció ya que fue decidido a no perder, por lo que buscó con intensidad la igualdad, lográndolo en tiempo de descuento con la anotación de José Barrios al minuto 91. El Santo festeja su primer punto, mientras que Triqui pierde la chance de meterse arriba.

En la próxima fecha, Sportivo Trinidense enfrenta a Sportivo Luqueño el miércoles 25 desde las 18:30 en el Erico Galeano de Capiatá, mientras que Sportivo San Lorenzo visita a Rubio Ñu en la Arboleda, el jueves 26 a partir de las 18:30.