19 feb. 2026
Torneo Apertura

San Lorenzo consigue su primer punto en el Apertura

San Lorenzo y Sportivo Trinidense empataron 1-1 en el Gunther Vogel.

Febrero 19, 2026 08:30 p. m. • 
Por Redacción D10
Nestor camacho trinidense

Néstor Camacho (7) marcó de penal para Trinidense.

Gentileza.

Sportivo San Lorenzo consiguió su primer punto en el torneo Apertura, al igualar como local en el Ghunter Vogel ante Sportivo Trinidense 1 a 1.

El juego fue disputado, pero sin muchas emociones en la primera parte, abriendo la visita el marcador al minuto 53 de juego con la definición de penal de Néstor Camacho.

El Rayadito sintió el golpe, pero no renunció ya que fue decidido a no perder, por lo que buscó con intensidad la igualdad, lográndolo en tiempo de descuento con la anotación de José Barrios al minuto 91. El Santo festeja su primer punto, mientras que Triqui pierde la chance de meterse arriba.

En la próxima fecha, Sportivo Trinidense enfrenta a Sportivo Luqueño el miércoles 25 desde las 18:30 en el Erico Galeano de Capiatá, mientras que Sportivo San Lorenzo visita a Rubio Ñu en la Arboleda, el jueves 26 a partir de las 18:30.

Sportivo Trinidense Sportivo San Lorenzo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
olla.jpg
Torneo Apertura
Superclásico: Estricto control en la Olla
La Policía Nacional prepara un importante despliegue para el compromiso que se cumplirá el sábado en Barrio Obrero.
Febrero 19, 2026 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
HBRrLulXQAAZ5lr.jpeg
Torneo Apertura
El Trico ante un rival confiado en la fecha 6
Nacional fue el gran ganador de la última jornada de la Copa de Primera Apertura 2026. El Trico ha recuperado el liderato y le quitó el invicto al campeón Cerro Porteño.
Febrero 18, 2026 07:41 a. m.
 · 
Redacción D10
ACT_9214.JPG.jpeg
Torneo Apertura
Nacional retoma la punta del Apertura a costillas de Cerro Porteño
Nacional venció a domicilio a Cerro Porteño para retomar su condición de líder del Apertura y dejar al Ciclón golpeado en la previa del superclásico.
Febrero 15, 2026 10:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Viera Trinidense
Torneo Apertura
Trinidense tumba al Guma y trepa en el Apertura
El equipo de Trinidad se hizo fuerte en su reducto y venció con la solitaria anotación de Gustavo Viera.
Febrero 15, 2026 08:51 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-14 at 15.21.57.jpeg
Torneo Apertura
Cerro Porteño vs. Nacional: Paso a paso
Cerro Porteño recibe a Nacional en La Nueva Olla a partir de las 20:30 en el cierre de la fecha 5 del torneo Apertura.
Febrero 15, 2026 02:02 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-14 at 15.21.58.jpeg
Torneo Apertura
Trinidense vs. Libertad: Paso a paso
Trinidense y Libertad se miden en el estadio Martín Torres a partir de las 18:30 por la fecha 5 del torneo Apertura.
Febrero 15, 2026 01:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más