Torneo Apertura
Nacional vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso
Nacional, líder del torneo Apertura, recibe desde las 20:30 al Sportivo Ameliano en el Arsenio Erico por la fecha 6. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Febrero 19, 2026 04:48 p. m.
Nacional y Ameliano chocan en La Visera en barrio Obrero.
Torneo Apertura
El Trico ante un rival confiado en la fecha 6
Nacional fue el gran ganador de la última jornada de la Copa de Primera Apertura 2026. El Trico ha recuperado el liderato y le quitó el invicto al campeón Cerro Porteño.
Febrero 18, 2026 07:41 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Nacional retoma la punta del Apertura a costillas de Cerro Porteño
Nacional venció a domicilio a Cerro Porteño para retomar su condición de líder del Apertura y dejar al Ciclón golpeado en la previa del superclásico.
Febrero 15, 2026 10:29 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Trinidense tumba al Guma y trepa en el Apertura
El equipo de Trinidad se hizo fuerte en su reducto y venció con la solitaria anotación de Gustavo Viera.
Febrero 15, 2026 08:51 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Cerro Porteño vs. Nacional: Paso a paso
Cerro Porteño recibe a Nacional en La Nueva Olla a partir de las 20:30 en el cierre de la fecha 5 del torneo Apertura.
Febrero 15, 2026 02:02 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Trinidense vs. Libertad: Paso a paso
Trinidense y Libertad se miden en el estadio Martín Torres a partir de las 18:30 por la fecha 5 del torneo Apertura.
Febrero 15, 2026 01:59 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Cerro Porteño vs. Nacional, duelo por la punta
Cerro Porteño y Nacional prometen un partidazo esta noche en La Nueva Olla.
Febrero 15, 2026 09:33 a. m.
·
Redacción D10
