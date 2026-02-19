Los árbitros para el viernes
Este jueves, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó a los jueces que estarán en los compromisos del viernes, por la fecha 6 del Torneo Apertura. Se sigue esperando por el árbitro del superclásico.
Viernes 20 de febrero
-Libertad vs. Rubio Ñu
Estadio: La Huerta.
Hora: 18:30.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Guido Miranda y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.
VAR: José Méndez.
AVAR: Milciades Saldívar.
-2 de Mayo vs. Recoleta FC
Estadio: Río Parapití.
Hora: 20:30.
Árbitro: Aldo Quiñónez.
Asistentes: Diego Silva y José Mercado.
Cuarto árbitro: César Rolón.
VAR: José Armoa.
AVAR: Esteban Testta.