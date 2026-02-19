19 feb. 2026
Torneo Apertura

Los árbitros para el viernes

Mientras se sigue aguardando por el árbitro del superclásico, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer a los jueces que estarán en los juegos del viernes, por la sexta fecha del Torneo Apertura.

Febrero 19, 2026 05:40 p. m. 
Árbitro

Dos equipos arbitrales se dieron a conocer.

Foto: Gentileza - APF

Este jueves, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó a los jueces que estarán en los compromisos del viernes, por la fecha 6 del Torneo Apertura. Se sigue esperando por el árbitro del superclásico.

Viernes 20 de febrero

-Libertad vs. Rubio Ñu

Estadio: La Huerta.

Hora: 18:30.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Guido Miranda y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: José Méndez.

AVAR: Milciades Saldívar.

-2 de Mayo vs. Recoleta FC

Estadio: Río Parapití.

Hora: 20:30.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Diego Silva y José Mercado.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: José Armoa.

AVAR: Esteban Testta.

Torneo Apertura Árbitros
