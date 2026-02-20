Menú
Torneo Apertura
2 de Mayo vs. Recoleta: Paso a paso
En Pedro Juan Caballero prosigue la fecha 6 del Apertura con el duelo entre el 2 d Mayo y Recoleta desde las 20:30. No te pierdas el paso a paso del encuentro.
Febrero 20, 2026 05:42 p. m.
El Río Parapití será escenario de este partido que promete mucho.
2 de Mayo
Recoleta
Torneo Apertura
Torneo Apertura
San Lorenzo consigue su primer punto en el Apertura
San Lorenzo y Sportivo Trinidense empataron 1-1 en el Gunther Vogel.
Febrero 19, 2026 08:30 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Los árbitros para el viernes
Mientras se sigue aguardando por el árbitro del superclásico, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer a los jueces que estarán en los juegos del viernes, por la sexta fecha del Torneo Apertura.
Febrero 19, 2026 05:40 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Nacional vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso
Nacional, líder del torneo Apertura, recibe desde las 20:30 al Sportivo Ameliano en el Arsenio Erico por la fecha 6. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Febrero 19, 2026 04:48 p. m.
Torneo Apertura
San Lorenzo vs. Sportivo Trinidense: Paso a paso
La fecha 6 se abre en el Gunther Vogel con el juego entre San Lorenzo y Sportivo Trinidense. No te pierdas el paso a paso del compromiso.
Febrero 19, 2026 04:39 p. m.
Torneo Apertura
Duelo de ganadores en el torneo Apertura
El líder Nacional recibe a Ameliano, desde las 20:30, en el Arsenio Erico.
Febrero 19, 2026 10:25 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
El Rayadito y el Triqui dan inicio a la fecha 6
San Lorenzo y Sportivo Trinidense darán el puntapié inicial del capítulo 6 del Torneo Apertura 2026. El juego entre ambos tendrá lugar en el Gunther Vogel, desde las 18:30.
Febrero 19, 2026 10:06 a. m.
·
Redacción D10
