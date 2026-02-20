20 feb. 2026
Torneo Apertura

Viernes de intenso fútbol de Primera

Dos atractivos partidos nos tiene preparados la calurosa agenda de viernes en la máxima categoría, uno de ellos se disputará en la capital del país y el otro juego en el Norte.

Febrero 20, 2026 08:23 a. m. • 
Por Redacción D10
Juan Núñez_65786029.jpg

Claves. Rodrigo Ruiz Díaz del “2” ante la marca de Juan Núñez.

El duelo de primer turno tendrá lugar en La Huerta, donde Libertad estará midiendo a Rubio Ñu, desde las 18:30. En cuanto a los resultados inmediatos de ambos equipos se puede mencionar que el Guma viene de perder por 1-0 ante Trinidense en el Martín Torres, mientras que el Albiverde igualó sin goles ante Olimpia en el Defensores del Chaco.

En cuanto a enfrentamientos entre sí, el último encuentro en Primera se disputó el 9 de noviembre de 2017 y culminó 4-2 a favor de los repolleros en La Arboleda.

El otro partido tendrá lugar en Pedro Juan Caballero entre el 2 de Mayo vs. Recoleta, el juego iniciará a las 20:30 en el estadio Río Parapití.

El Gallo Norteño disputó el martes el encuentro por Libertadores, donde consiguió un resultado positivo (2-2) ante el Sporting Cristal, con chances de cerrar la clasificación a la Fase 3, en la revancha, mientras que su rival, el Canario, en la fecha 5 cayó ante Luqueño (2-1) en el estadio Luis Salinas en Itauguá.

CIFRA. 4 partidos disputados en el historial entre el “2” y Recoleta, todos en el 2025. El Canario ganó 3 y el Gallo 1.

Torneo Apertura Libertad Rubio Ñu Recoleta 2 de Mayo
Redacción D10
