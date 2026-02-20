Viernes de intenso fútbol de Primera

El duelo de primer turno tendrá lugar en La Huerta, donde Libertad estará midiendo a Rubio Ñu, desde las 18:30. En cuanto a los resultados inmediatos de ambos equipos se puede mencionar que el Guma viene de perder por 1-0 ante Trinidense en el Martín Torres, mientras que el Albiverde igualó sin goles ante Olimpia en el Defensores del Chaco.

En cuanto a enfrentamientos entre sí, el último encuentro en Primera se disputó el 9 de noviembre de 2017 y culminó 4-2 a favor de los repolleros en La Arboleda.

El otro partido tendrá lugar en Pedro Juan Caballero entre el 2 de Mayo vs. Recoleta, el juego iniciará a las 20:30 en el estadio Río Parapití.

El Gallo Norteño disputó el martes el encuentro por Libertadores, donde consiguió un resultado positivo (2-2) ante el Sporting Cristal, con chances de cerrar la clasificación a la Fase 3, en la revancha, mientras que su rival, el Canario, en la fecha 5 cayó ante Luqueño (2-1) en el estadio Luis Salinas en Itauguá.

CIFRA. 4 partidos disputados en el historial entre el “2” y Recoleta, todos en el 2025. El Canario ganó 3 y el Gallo 1.